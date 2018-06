Detingut el president de la Diputació de València per prevaricació i malversació

El jutjat d’Instrucció número 9 de València ha coordinat aquest dimecres una operació contra la corrupció en la qual ha estat detingut el president de la Diputació de València i alcalde d’Ontinyent pel PSOE, Jorge Rodríguez Gramage, i dues persones més, per prevaricació i malversació.La causa es va obrir per presumptes delictes de prevaricació administrativa i malversació de diner públic el maig del 2018 després d’una denúncia interposada per la Fiscalia Anticorrupció de València.En concret, s’investiguen irregularitats en la contractació de personal d’alta direcció a Divalterra, antiga Imelsa, el 2015. Les diligències han estat declarades secretes, detalla l’alt tribunal valencià.L’actuació s’emmarca en l’”operació Alquería”, en la qual agents de la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) han dut a terme escorcolls a la Diputació de València, a les dues seus de què disposa l’Ajuntament d’Ontinyent, i a la seu social de Divalterra (antiga Imelsa).Al dispositiu, que s’ha activat a les 07.30 hores del matí amb registres simultanis a les diverses seus i cases, hi han participat, a més dels agents de la UDEF central desplaçats des de Madrid, efectius de la Unitat Central de Ciberdelinqüència i de la Prefectura Superior de València.

