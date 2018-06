Ja es poden consultar les notes de la Selectivitat

Aquest dimecres al matí ja s'han fet públiques les notes de la Selectivitat 2018 . Un cop coneguts els resultats de les PAU, si l'alumne no està d'acord amb la puntuació obtinguda en una o diverses matèries, pot demanar una revisió de la qualificació obtinguda en aquells exàmens en què es consideri incorrecta l'aplicació dels criteris d'avaluació.En total, aquest any van fer les PAU 33.895 estudiants, 1.808 més que l'any passat. Es consideraran aptes els alumnes que obtinguin un cinc de mitjana entre la nota de Batxillerat –que té un valor del 60%- i la qualificació obtinguda en la fase general de les PAU, amb un valor del 40% si la qualificació d’aquesta fase general és com a mínim de 4.Podeu consultar les notes accedint a aquest enllaç

