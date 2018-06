Correus contractarà més de 2.300 persones

Correus ha posat en marxa un procés d’oferta de feina per incorporar 2.295 nous treballadors fixos a tot l’Estat. D’aquests, gairebé dues terceres parts, uns 1.436, seran carters. Els altres perfils que busca l’empresa són: 494 treballadors d’oficines d’atenció al client i 365 agents de classificació.Els interessats en la selecció es poden inscriure al web de Correus des d’aquest dimarts, 26 de juny, i fins al proper 4 de juliol. Cal abonar una taxa de 13 euros, tenir l’edat legal per optar a una feina i el títol d’Ensenyament Secundari Obligatori.Els exàmens de selecció es faran el setembre. Les proves inclouen una part comuna per a tots els aspirants i una altra diferenciada per a cada lloc de treball.Es tracta de la segona convocatòria de feina pública que la societat postal porta a terme des que el 2015 les empreses públiques van tornar a tenir llum verda per incorporar personal, un cop superada l’època de crisi econòmica.Correus és una de les empreses amb una plantilla més gran a tot l’estat espanyol. Al tancament de l’any passat, comptava amb 51.027 treballadors, uns 57.000 efectius si considerem també les seves filials.Tot i això, els sindicats denuncien un dèficit de persona a l’empresa, “ja que en els últims vuit anys s’han perdut 15.000 llocs de treball”, segons CCOO i CSIF.

