RAC1 manté el liderat de la ràdio en català amb 892.000 oients, mentre que Catalunya Ràdio segueix creixent i ja n'acumula 672.000. Són els resultats de l'EGM que han aparegut aquest dimecres i que serveix a les emissores per fer balanç de la temporada 2017-18, ja que és la xifra mitjana durant tot l'any. Així, tant la cadena del Grup Godó com la pública catalana aconsegueixen, de nou, els millors resultats de la seva història.Tot i això, perden seguidors respecte l'última onada de l'EGM . Pel que fa als programes matinals, El món a RAC1 acumula 701.000 oients i El matí de Catalunya Ràdio en suma 468.000. Aleshores, els programes encapçalats per Jordi Basté i Mònica Terribas van aconseguir 721.000 oients i 574.000 de mitjana diària, respectivament.Els programes de tarda, el Versió RAC1, amb Toni Clapés, i l'Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia, obtenen 266.000 oients i 77.000 oients de mitjana diària. Pel que fa al cap de setmana, Xavi Bundó manté el liderat amb el seu Via Lliure, que acumula 574.000 oients cada dissabte i 399.000 el diumenge. El suplement de Ricard Ustrell augmenta un 10% l'audiència dels dissabtes fins als 380.000 oients i un 20% diumenge, fins als 308.000.

