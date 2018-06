La Grossa de Cap d'Any duplica el premi

El proper sorteig de la Grossa de Cap d’Any doblarà el premi, segons ha avançat RAC1 . Així, els afortunats a qui els toqui el primer premi rebran 200.000 euros, i no 100.000 com ara. L’objectiu és fer més atractiva aquesta loteria, gestionada per la Generalitat.Hi ha més novetats. Els bitllets costaran el doble: 10 euros cadascun. A més, s’hi han incorporat un quart premi i dos cinquens premis més.Els bitllets per al sorteig del 31 de desembre es posen a la venda aquesta setmana.

