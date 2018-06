VÍDEO Així s'expressa Merkel (per primera vegada) sobre la presència de Puigdemont a Brussel·les

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la cancellera alemanya, Angela Merkel, s'han reunit aquest dimarts a Berlín, En una compareixença conjunta posterior a la trobada, el líder del PSOE ha aprofitat per enviar un missatge a Quim Torra: "El que representa l'1-O és una pàgina que s'ha de passar". Es referia a les paraules del president de la Generalitat en les quals apostava per "crear un altre 1-O" que permetés fer efectiva la República, segons va assenyalar ahir en un acte a Barcelona.En el seu torn, Merkel ha fet referència a Carles Puigdemont i a l'estada del president a l'exili a Alemanya. En aquest sentit, la cancellera ha assegurat que no se sent "incòmode" perquè és una qüestió que es regeix per l'Estat de dret. "Tenim bon contacte entre les autoritats competents i això es regeix per l’estat de dret i no ens incomoda en absolut", ha dit.Sánchez, en resposta a preguntes de la premsa, també ha indicat que la Moncloa és favorable a l'acostament dels presos d'ETA, un dels aspectes que es van tractar en la reunió que van mantenir ahir a la Moncloa amb el lehendakari Íñigo Urkullu.La trobada entre els dos dirigents europeus es produeix, precisament, en la recta final per l'extradició de Carles Puigdemont a Alemanya, que encara està en mans del tribunal de Schleswig-Holstein, el qual va demanar més temps per prendre una decisió definitiva. Segons apunta La Vanguardia , que cita fonts de la Moncloa, la qüestió catalana és un dels temes de conversa, tot i que no ha estat, en cap cas, el principal.Sánchez i Merkel també han tractat els projectes comuns i pretenen establir les bases de les relacions bilaterals en la nova etapa que s'obre ara a l'Estat, després de la caiguda de Rajoy.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)