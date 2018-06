Detinguts per una violació múltiple a les Canàries quatre homes que es feien dir «la nova Manada»

La policia espanyola ha detingut quatre homes acusats de violar una menor a Gran Canària. El grup es feia anomenar "la nova Manada", segons ha informat el digital Els primers indicis apunten que la víctima va ser drogada i que la presumpta agressió sexual va ser enregistrada pels agressors.Entre els detinguts, apunta el mitjà, hi ha un menor d'edat que està previst que declari davant la Fiscalia de menors de Las Palmas. Els detinguts passaran aquest dimecres a disposició judicial a San Bartolomé de Tirajana.Els fets es van produir el cap de setmana en una zona turística de Gran Canària. Durant la detenció, els detinguts reclamaven la condició de "la nova Manada", segons fonts policials citades per Canariasahora. Tot plegat pocs dies després que els membres de "la Manada" fossin deixats en llibertat provisional per ordre de l'Audiència de Navarra.

