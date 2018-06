SCC estudia accions legals per les acusacions de repartir entrades dels Jocs Mediterranis

Concentració convocada per Vox per donar la benvinguda a Felip VI, divendres passat Foto: Adrià Costa

El president provincial de SCC, Salvador Caamaño, en declaracions aha negat rotundament que hagin tingut alguna cosa a veure amb la venda d'entrades des del Centre Cultural de l'Aragó de Tarragona. Ha rebutjat les acusacions que els impliquen com els autors i assegura que "no he trepitjat mai el Centre Cultural de l'Aragó, no conec el president i inclús, no sé ni on és".Caamaño també ha assegurat que l'organització que lidera a Tarragona mai s'ha reunit en aquest espai i que el que es diu de l'organització cultural "és absolutament fals". A més, ha avançat que estan valorant emprendre mesures legals contra aquesta acusació. De moment, però, no hi ha res en ferm. Aquest matí, Santiago Isla, president del Centre Cultural de l'Aragó de Tarragona, ha explicat a Catalunya Ràdio , que SCC va instal·lar dues taules des de les quals distribuïen entrades a partir d'una llista de noms. Algunes de forma gratuïta i d'altres no.El representant de SCC ha dit que es va recomanar i demanar a tothom que anés al Nou Estadi per donar suport als Jocs Mediterranis perquè "són importants per Tarragona, Catalunya i Espanya". Ara bé, ha volgut deixar clar que cadascú va haver de rascar-se la butxaca i pagar l'entrada, ja que no en van regalar cap.Per altra banda, ha sortit al pas de les informacions que diuen que hauria afavorit al seu nebot, a Javier Villamayor -conseller comissionat dels Jocs Mediterranis-. En aquest sentit, ha reiterat que "no soc socialista ni de cap partit ni tinc cap aspiració política, només vull que les coses surtin bé a Tarragona" però "això no vol dir que hagi d'afavorir els socialistes, ni a l'equip de govern ni al meu nebot perquè sigui socialista i perquè estigui amb els Jocs Mediterranis".El moviment Espanya i Catalans sí que tenia entrades però només per als seus membres de Tarragona, segons han assegurat fonts del moviment a aquest mitjà. Sense voler determinar la xifra d'entrades, han afirmat que les repartien des del Centre Cultural de l'Aragó de Tarragona, espai on s'han reunit diferents vegades.Les mateixes fonts destaquen que només eren destinades per "al nostre grupet" i asseguren que el dia que les repartien des del Centre Cultural venia gent que no tenia res a veure amb el col·lectiu i que en demanava. La resposta era que no. "La realitat és que les entrades eren per al nostre grup i inclús eren saltejades", asseguren.Vox defensa que no sap per què s'ha vist immers en la polèmica per les entrades de la inauguració. La presidenta del partit d'ultradreta a Tarragona, Isabel Lázaro, ha afirmat a aquest mitjà que les entrades que van aconseguir va ser a través de la compra i ha negat que els hi hagin fet arribar de manera gratuïta.Considera que estan en el focus mediàtic perquè van convocar una manifestació per donar la benvinguda al rei Felip VI divendres passat. Per altra banda, ha destacat que assistirà la clausura dels Jocs Mediterranis, "pagant l'entrada, és clar", ha afirmat.

