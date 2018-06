El documental «20-S» acredita el pacifisme dels «Jordis»

Crides a la serenitat i a l'actitud no violenta, diàleg amb la Guàrdia Civil, col·laboració per garantir que els agents poguessin sortir i estratègia conjunta per desconvocar la manifestació. El documental 20-S, produït per Mediapro, recull com van actuar Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, com a líders d'ANC i Òmnium, durant la protesta a la seu de la conselleria d'Economia el passat 20 de setembre, dia en què es van detenir 14 persones vinculades a l'organització del referèndum i es van escorcollar instàncies de la Generalitat.El documental, que s'ha preestrenat aquest dimarts als Cinemes Aribau però que s'emetrà dijous a TV3, acredita com els Jordis, que estan empresonats a Soto del Real des fa vuit mesos i mig, van actuar de forma pacífica durant la concentració. Malgrat tot, tant ells com el major Josep Lluís Trapero estan processats per un rebel·lió i sedició. "Hem construït un relat que qüestiona la versió oficial de la Guàrdia Civil i que ha servit de base per processar els Jordis i el major Trapero", ha dit el guionista del documental, Lluís Arcarazo, just abans de l'emissió. Ha afegit que la reconstrucció demostra com pot "acabar triomfant un relat fictici per reprimir o extorsionar l’adversari polític". "Les qualificacions jurídiques que s’han fet no es corresponen amb els fets que volem retratar", ha afegit Jaume Roures, que ha dirigit el documental.La reconstrucció de la jornada que fa el documental inclou converses de Sànchez explicant com negocien amb els agents de la Guàrdia Civil la seva sortida del departament d'Economia. Com després d'haver aconseguit fer un passadís "d'uns 40 metres" com demanaven els Mossos per garantir l'entrada i la sortida dels agents, la Guàrdia Civil els feia "xantatge" i demanaven sortir amb els vehicles quan era materialment impossible perquè hi havia més de 30.000 persones concentrades. Un agent dels Mossos relata també com van mantenir "controlats" els vehicles de forma aèria per garantir que no cap manifestant s'emportés les armes que els agents de la Guàrdia Civil havien deixat a dins. "Només es va trobar a faltar cartutxeria que va ser trobada l'endemà a Montjuïc", diu l'agent, que també afirma que no se'ls va avisar prèviament dels escorcolls i que les instruccions que rebien de la policia espanyola no eren clares i sortien fora de la normalitat del control d'una mobilització.El documental també prova que els manifestants no van intentar accedir a la conselleria d'Economia com recull l'informe de la Guàrdia Civil i com el fiscal va tirar en cara a Trapero durant la seva declaració a l'Audiència Nacional. Les imatges recullen com agents de la Guàrdia Civil van custodiar la porta de la conselleria juntament amb agents dels Mossos d'Esquadra. Trapero i el mosso que intervé en el documental també expliquen com malgrat tenir garantida la sortida de la secretària i la comitiva judicial, aquests es van negar a sortir per la porta principal si no era amb els cotxes. Finalment, la secretària, custodiada pels Mossos, va sortir pel teatre Coliseum a través d'una connexió per la segona planta de la conselleria.A Sánchez se'l veu fins i tot explicant "el bon rotllo" aconseguit amb els agents de la Guàrdia Civil a l'hora de negociar la seva sortida i de la desconvocatòria de la manifestació per part del líders independentistes. El motiu pel qual van pujar al final de la jornada sobre els cotxes de la Guàrdia Civil era que la meitat dels manifestants no els van sentir en la primera crida de desconvocatòria que havien fet.El documental també situa el focus en l'intent de la Policia Nacional d'entrar a la seu de la CUP sense tenir cap ordre judicial i com els dirigents anticapitalistes van fer crides constants a la calma tot advertint que la policia buscava en realitat l'enfrontament, una situació que insistien en evitar. Els agents van acabar marxant perquè no van obtenir l'ordre judicial.

