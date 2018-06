Cop de porta del Parlament Europeu a una exposició de Ciutadans per considerar-la ofensiva

A Brussel·les no compren el relat que Ciutadans i l'unionisme fan de la situació a Catalunya. El Parlament Europeu ha rebutjat acollir l'exposició Constitucionalisme en l'horitzó europeu, una mostra fotogràfica proposada per l'eurodiputada de Ciutadans Teresa Giménez Barbat. La mostra incloïa imatges de la història de Catalunya amb textos d'autors unionistes: David Jiménez sobre l'atemptat que va patir el seu pare, Jiménez Losantos; Ignacio Vidal-Folch sobre Hipercor; Aleix Vidal-Quadras sobre el Foro Babel; Xavier Pericay sobre el naixement de Ciutadans, i Arcadi Espada sobre els Jocs del 92, entre d'altres. El mateix Espada ho denuncia en un article a El Mundo. El projecte també preveia una actuació de l'autoproclamat president de Tabàrnia Albert Boadella el 10 de juliol, amb l'espectacle El sermó del bufó. Aquest cop de porta del Parlament Europeu ha ferit l'actor, que ha criticat durament l'eurocambra, acusant-la de "facilitar les coses al nacionalisme" , cosa que segons ell, ha d'espantar la gent.L'eurodiputada Giménez Barbat va fer la proposta a la comissió de cinc eurodiputats que decideix les mostres que es poden exposar a l'eurocambra. La resposta que es va donar a la diputada de Ciutadans era que el criteri que se segueix és que les exhibicions culturals no siguin "ofensives" o "inflamatòries". Fa poc, la mateixa comissió va rebutjar que s'exposés l'obra Presos polítics a l'Espanya contemporània, que anteriorment va aixecar una forta polèmica a Arco.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)