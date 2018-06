Ferit lleu el pilot d'un planador que ha fet un aterratge d'emergència a la Seu d'Urgell

El pilot d'un planador ha resultat ferit lleu després de fer un aterratge d'emergència en un prat situat a l'entrada de la Seu d'Urgell, concretament al costat de l'N-260, al quilòmetre 228. L'avís s'ha rebut a les 18.12h i fins al lloc de l'accident s'hi han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra, Bombers i serveis mèdics. El pilot ha estat traslladat a l'hospital de la Seu d'Urgell amb contusions. Com a conseqüència de l'incident, però, no s'ha produït cap incendi a la zona on s'ha dut a terme la maniobra.L'home participava al Campionat d'Espanya de Vol a Vela que es duu a terme a l'Aeròdrom de Cerdanya, i segons han explicat els responsables d'aquesta infraestructura, en veure que l'aparell perdia alçada i que no podia arribar a aterrar a l'Aeroport d'Andorra - La Seu d'Urgell ha buscat un lloc on dur a terme la maniobra amb caràcter d'emergència. Un cop estava a punt de tocar terra, segons les mateixes fonts, el planador hauria col·lidit amb un dels aspersors del prat, amb la qual cosa el veler s'hauria girat i, posteriorment, trencat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)