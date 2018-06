VÍDEO Un diputat australià alerta que Espanya intenta silenciar els líders independentistes

El diputat australià Andrew Giles, membre del Partit Laborista, ha carregat contra Espanya per com està gestionant la qüestió catalana i ha defensat el dret a decidir de Catalunya en un discurs a la cambra. Giles ha admès la complexitat del debat independentista i no s'ha volgut posicionar en un sí o un no a la independència de Catalunya, però sí que s'ha mostrat preocupat per com l'estat espanyol està tractant els líders independentistes des del referèndum de l'1 d'octubre."El dret a l'autodeterminació és un dret humà fonamental que tots els estats estan obligats a respectar en virtut del dret internacional", ha afirmat Giles, i ha assegurat que "els esforços per extradir Puigdemont mostren una alarmant predisposició per silenciar els principals defensors del moviment independentista". "Els intents de suprimir les creences polítiques negant drets fonamentals no tenen lloc en cap democràcia moderna", ha asseverat el diputat.En aquest sentit, ha dit que tots els estats han de respectar els drets humans de tots els participants polítics en processos com el català. "Si no ho fan, corren el risc de destruir els principis claus de les nostres democràcies i, potser, d'aspiracions més àmplies per a una pau duradora", ha reblat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)