VÍDEO Albert II de Mònaco posa el toc de glamur als Jocs Mediterranis

Arribada del príncep Albert II de Mònaco a Valls Foto: Tarragona 2018

El príncep Albert II de Mònaco ha posat el toc reial a aquests Jocs Meditarrani. S'ha desplaçat fins a Valls per gadir de la competició de tennis taula al pavelló Joana Ballart, on ha competit l’esportista Xiaoxin Yang, en representació del seu país.La intenció d'Albert II erapresenciar el partit de tenis de la promesa de Mónaco Lucas Catarina però el sorteig ha fixat el seu matx per demà. Davant d'això, ha decidit desplaçar-se fins a la capital de l'Alt Camp.Després de presenciar el partit, el príncep s’ha traslladat a les instal·lacions de la Vila Mediterrània acompanyat d’Amar Addadi, president del Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis; Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona i president del Comitè Organitzador dels Jocs Mediterranis; Alejandro Blanco, president del Comitè Olímpic Espanyol; Javier Villamayor, tinent d’alcalde i comissionat dels Jocs Mediterranis a l’Ajuntament de Tarragona; i Víctor Sánchez, director executiu de Tarragona 2018.a

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)