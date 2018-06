VÍDEO Girauta insulta Quim Torra al Congrés i la mesa no el penalitza

Juan Carlos Girauta, portaveu de Cs al Congrés dels Diputats, ha insultat greument Quim Torra. Durant la seva intervenció a la moció sobre la situació política a Catalunya presentada per ERC, ha interpel·lat "el racista senyor Torra". Tot i les queixes d'un sector de la cambra, Girauta ha insistit que Pedro Sánchez també l'havia anomenat així i que no creu ara que "un grapat de vots l'hagi convertit en una persona respectuosa de la diversitat ètnica".Tot seguit, Carles Campuzano, diputat del PDECat, ha volgut fer constar al diari de sessions l'insult, però el dirigent del Congrés dels Diputats en aquell moment, no ho ha volgut destacar, ja que "ha fet referència a unes paraules que fins i tot han estat pronunciades per altres líders polítics i que es pronuncien en el context d'un debat polític intens". Ha estat llavors quan ha tornat la paraula a Girauta, per saber si retirava l'insult. "No puc perquè és descriptiva, el senyor Torra és un racista", ha reblat el portaveu de la formació taronja.

