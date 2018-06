El Tribunal de Comptes Europeu renya Espanya per l'AVE

El Tribunal Europeu de Comptes exigeix a Espanya i a la Comissió Europea que facin un "control més estricte" del finançament europeu destinat a la construcció de l'AVE. L'administrador sènior d'aquest auditor extern independent de la Unió Europea, Luc T'Joen, assegura en declaracions a l’ACN que cal més "supervisió i control" per part de l'executiu europeu i dels estats que reben fons europeus sobre com s'utilitzen els diners per a la construcció de línies d'alta velocitat com l'espanyola.El representant del Tribunal de Comptes reconeix que "es podria haver fet molt més" a l'hora de vigilar com es gasten els diners dels contribuïdors europeus en l'alta velocitat, sobretot pel que fa al "control dels costos", els "retards" en les construccions i "l'ús que es fa d'aquestes línies". A més, l'auditor apunta que les autoritats espanyoles han de "millorar" l'anàlisi prèvia sobre el cost-benefici d'aquestes construccions i la previsió del volum de passatgers dels trens. En l'informe fet públic aquest dimarts es recull que la decisió de construir línies d'alta velocitat a Europa es basa "sovint" en "consideracions polítiques", i en general no es recorre a aquesta anàlisi per sustentar "una presa de decisions rendible"."Hem recomanat en el nostre informe que hi hagi un control més estricte i un paper més destacat de la Comissió", explica T'Joen en relació a les inversions de Brussel·les en l'alta velocitat. El document fet públic pel tribunal de la UE carrega contra la "ineficiència" en la construcció de línies a Espanya i assenyala com gairebé l’Estat ha rebut prop de la meitat de la inversió europea per a l'alta velocitat. Sobre aquest punt T’Joen matisa que és "molt normal" que l'Estat hagi rebut gairebé la meitat de fons europeus per a l'alta velocitat entre el 2000 i el 2017 perquè "està construint una xarxa nova". "Espanya està utilitzant aquests diners per tal que la seva xarxa estigui totalment connectada a Europa", afirma.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)