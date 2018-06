​El PSC de Barcelona reclama una ordenança contra la prostitució i l'explotació sexual

El PSC de Barcelona portarà al ple municipal del divendres una proposta per impulsar una ordenança contra la prostitució i l'explotació sexual a la ciutat, ha anunciat aquest dimarts el líder del grup socialista a l'Ajuntament, Jaume Collboni.En roda de premsa, ha defensat que l'ordenança hauria d'incloure mesures de suport i assistència integral a les persones en situació de prostitució i alternatives para quan deixin d'exercir-la, sense sancionar-les en cap cas.Advoca també per incloure sancions contra proxenetes i clients; mesures de prevenció i sensibilització, i la prohibició de la publicitat que tracti "el cos de les dones com un objecte purament sexual" a l'espai públic, segons la proposició que portarà al ple."Als que defensen que és una activitat digna de ser regulada i tractada com una professió, entre ells l'alcaldessa, Ada Colau, els demanaria que es preguntessin si realment estan a favor de legalitzar una activitat econòmica que usa el cos de la dona com un mer objecte sexual de consum", ha asseverat.Ha apostat per centrar l'atenció en l'erradicació de la demanda, sancionant i penalitzant als clients. "Sense demanda no hi hauria oferta", ha assegurat, i ha sostingut que la prostitució és una forma d'esclavitud i d'explotació.El dirigent socialista ha demanat que Barcelona es posi a l'avantguarda en la lluita contra l'explotació sexual i la prostitució, sense caure "en el parany que legalitzar-la és alguna cosa progressista i de mentalitat oberta, perquè és tot el contrari".Ha assenyalat que ja s'ha aprovat una ordenança similar a Sevilla i que a Madrid proposen una altra en la mateixa línia, i ha destacat que volen seguir el model de països que han il·legalitzat la prostitució, com Suècia, i no dels quals l'han regularitzat.Ha considerat que aquesta hauria de ser una política d'Estat, que combat les xarxes i les màfies, i que ha d'anar coordinada de baix a dalt i viceversa. "No pot ser que estiguin combatent les xarxes i que després la legalitzin per la porta de darrere", ha argumentat.

