VÍDEO Artadi para els peus a un periodista després d'un comentari masclista

❌ Ni a les rodes de premsa ni enlloc. Zero tolerància a les expressions i comportaments masclistes o sexistes! pic.twitter.com/QAbuGLX1R5 — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) 26 de juny de 2018

La portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha hagut de sortir el pas d'un comentari masclista d'un periodista a la roda de premsa d'aquest dimarts després del consell executiu. El periodista ha demanat un balanç sobre els èxits en diplomàcia exterior durant els anys del procés. "Em sembla que excepte Julian Assange i l'actriu aquella de Vigilantes de la playa, la de les 'tetes', segur que no em deixo cap president ni monarca ni primer ministre".Després d'aquesta intervenció, Artadi ha demanat que en les properes preguntes no es fessin "comentaris masclistes". "No pot ser que per una banda sortim a fer declaracions tot el dia i després es facin servir expressions masclistes". El periodista ha insistit, i ha recordat les polèmiques paraules del dirigent d'ERC Lluís Salvadó, i Artadi ha tancat la qüestió assegurant que no es tracta d'entrar en "si tu has dit això jo també ho puc dir": "Cap aquí no és cap a on va la societat catalana", ha sentenciat. Sobre la política exterior del Govern, el conseller d'Exteriors, Ernest Maragall, ha informat que l'executiu tornarà a tenir presència exterior al Regne Unit, a Alemanya, a Suïssa, a Itàlia i als Estats Units i a França. El consell executiu ha aprovat aquest dimarts la posada en marxa de cinc de les delegacions que el govern espanyol del PP va tancar el 27 d'octubre amb l'aplicació del 155, segons ha anunciat el conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall, després de la reunió setmanal del gabinet presidit per Quim Torra.La cita s'ha celebrat més d'hora de l'habitual, a les nou del matí, perquè Torra es desplaça avui, juntament amb la consellera de Cultura, Laura Borràs, als Estats Units. Catalunya és enguany el país convidat al festival folk organitzat per l'Smithsonian.

