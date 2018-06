Un cotxe, a un pas de caure a les vies de l'estació de tren a Vic

Un cotxe ha estat a punt de caure a les vies del tren aquest dimarts a la tarda a Vic. Tal com expliquen Bombers de la Generalitat, l'incident ha ocorregut poc després de les 5 de la tarda i tot apunta que el vehicle s'ha desfrenat del pàrquing que hi ha més amunt. L'accident ha tingut lloc a la banda que dona al campus universitari de la ciutat, al carrer de Miramarges.Sortosament ha xocat contra la tanca que protegeix les vies i no hi ha hagut cap ferit. S'hi han desplaçat dues dotacions de Bombers, que han retirat el vehicle i les destrosses que ha provocat.

