El PSOE formalitza el cop de porta a dialogar sobre l'autodeterminació

Després de la negativa del @PSOE a acceptar un diàleg “sense condicions ni renúncies” correspon al Govern de Catalunya i al President @QuimTorraiPla decidir què cal fer davant d’aquest escenari. — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 26 de juny de 2018

El nou govern espanyol no està disposat a obrir un diàleg "sense condicions ni renúncies" amb la Generalitat. Així ho ha certificat aquest dimarts al Congrés el PSOE, que ha votat en contra d'una moció d'ERC que reclamava precisament no deixar de banda cap aspecte en el diàleg que han d'iniciar Pedro Sánchez i Quim Torra el 9 de juliol , motiu pel qual els republicans ja han anunciat que els socialistes esperin més col·laboració del seu grup. El PSOE pretenia treure les referències a no posar límits al diàleg i encabir-lo a la comissió bilateral Generalitat-Estat.La necessitat d'obrir un diàleg en què es pugui parlar de tot ha estat la principal demanda del Govern els últims dies, una manera d'exigir que el dret a decidir no quedi aparcat de les converses, prèvies a una futura fase de negociació. El mateix Torra va anunciar que li plantejaria a Sánchez la qüestió de l'autodeterminació , una condició que va ratificar posteriorment el vicepresident català, Pere Areagonès . El president espanyol, però, ha avisat aquest mateix dimarts des de Berlín que el seu homòleg català havia d'oblidar-se de l'1-O i aspirar a dialogar d'altres qüestions El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha lamentat que aquest ha estat un "inici absolutament desastrós" de la legislatura, ja que es tanquen portes i a la principal reivindicació catalana pel que fa a un nou estatus del país: "Deixen al marge el 50% o el 60% de la ciutadania catalana". Fins i tot ha avisat als socialistes que, després d'aquest gest, els republicans trenquen amb els socialistes, a qui ha avisat que "no esperin col·laboració d'ERC", malgrat que el vot d'aquest partit va ser clau per fer triomfar la moció de censura de Pedro Sánchez. "El diàleg només pot ser fructífer si no se'ns n'expulsa", ha clamat.El dirigent independentista ja va avisar la setmana passada que no participaria d'un diàleg amb aspectes vetats i ha reclamat un "diàleg sense eufemismes, sense condicions ni renúncies, per parlar de tot", ja que, segons assegura que, "si no es pot parlar de tot, si no es poden plantejar els problemes sense cap renúncia per part dels dos governs, no hi haurà una solució possible els propers anys". "No acceptem, com ha afirmat Pedro Sánchez a Berlín, que es pugui parlar de moltes coses, volem que es pugui parlar de tot", ha insistit, i ha reiterat que "s'ha de poder dialogar sobre allò que no els interessa".Segons el republicà, l'única manera de resoldre el conflicte entre Catalunya i l'Estat "és reconèixer que s'ha de parlar de tot i sense demanar a ningú que renunciï a res". Ha afirmat que ERC està disposada a escoltar les propostes del PSOE per a una solució, ja sigui basada en una reforma de la Constitució o la recuperació de lleis impugnades, però els socialistes també han d'estar oberts a parlar sobre les propostes de l'independentisme, encara que no els agrada. I és que pronostica que "tot es resoldrà amb el consentiment de la ciutadania" i s'ha compromès a acatar una solució alternativa a la República catalana si així ho decideixen els catalans: "Sempre acatarem la voluntat del poble de Catalunya".Just després del debat, Tardà ha lamentat en una piulada la posició del PSOE, però ha deixat clar que "correspon al Govern de Catalunya i al president Quim Torra decidir què cal fer davant d'aquest escenari":El diputat del PSC José Zaragoza ha lamentat que Tardà no hagi volgut negociar esmenes i ha avisat que el tracte del conflicte territorial "no serà una tasca fàcil" i ha reclamat un compromís que "exigeix enteresa i perseverança" i "usar l'audàcia per traçar ponts i no volar-los". "Hem de ser capaços de posar en pràctica la bilateralitat i reciprocitatcompromís amb el marc legal vigent", ha insistit i, per això, ha deixat clar els límits del diàleg reclamat a ERC que els seus projectes polítics es resolguin "per vies legals i democràtics, sense saltar-se les lleis, l'Estatut i la Constitució"."El nostre projecte passa per reforçar la unitat de l'estat espanyol", ha deixat clar Zaragoza, que ha emmarcat el marc del diàleg en la comissió bilateral i la comissió d'actualització del model territorial del Congrés. "Ens hem d'entendre en allò que podem entendre'ns", ha resumit. De fet, l'esmena del PSOE apostava per "un diàleg directe i obert amb el Govern de la Generalitat amb l'objectiu de resoldre democràticament el conflicte existent" i, per això, aposta per reactivar "la comissió bilateral Generalitat-Estat com a marc general i permanent de relació entre el Govern de la Generalitat i el govern d'Espanya, per abordar els conflictes pendents i assolir les oportunes solucions acordades i democràtiques".El diputat del PDECat Ferran Bel sí que ha aplaudit la "proposta simple, senzilla i de mínims" de Tardà, tant que veu "trist que el Congrés es plantegi si l'aprova". "No hem de tenir limitacions", ha asseverat, i ha demanat al PSOE que no demani al Govern deixar de parlar de presos polítics i del mandat de l'1-O. Posar limitacions, ha afegit, "seria avortar una de les possibilitats de resoldre el conflicte" i és que, "si els vetos comencen amb el diàleg, difícilment hi haurà negociació o acord".El diputat d'En Comú Podem Joan Mena ha demanat aquest diàleg no sigui només "entre governs que estan en minoria", sinó que també s'impliqui la ciutadania i la societat, en línia amb el que proposa Catalunya en Comú el Parlament. "La crispació és l'hàbitat natural del PP i Cs", ha denunciat, i ha apostat per passar "del conflicte territorial a la solució plurinacional".El PP i Cs s'han tancat en banda a qualsevol diàleg amb els independentistes. "La unitat d'Espanya és innegociable", ha etzibat l'exministre popular Jorge Fernández Díaz, que acusa el sobiranisme de buscar el xoc. El diputat de Cs Juan Carlos Girauta ha tret pit que el seu partit va guanyar les eleccions del 21-D i ha lamentat que el Govern vulgui reobrir les delegacions a l'exterior o que la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, afirmi que no es renuncia a la via unilateral , així com ha tornat a titllar de "racista" a Torra, provocant un xoc amb el PDECat, i la mesa de la cambra no ha volgut fer rectificar.

