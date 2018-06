Investigadors catalans descobreixen com atacar les cèl·lules latents del càncer

Investigadors catalans han descobert com atacar i destruir cèl·lules tumorals "amagades" en l'organisme i que provoquen recaigudes i metàstasis, segons ha informat TV3. És un dels objectius que persegueixen investigadors de tot el món, i un equip del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) ha descobert com destruir aquestes cèl·lules.Les cel·lules tumorals dorments són responsables que alguns pacients mostrin resistència als tractaments o que el càncer reaparegui després d'haver-lo superat. Són unes cel·lules majoritàriament indetectables i resistents a la majoria de fàrmacs, que ataquen les cèl·lules que proliferen però no les que estan "adormides".Els investigadors del VHIO han perfeccionat un nou mètode que ha permès identificar i aïllar aquestes cèl·lules i gràcies a això és possible estudiar-les a fons. Han descobert que hi ha l'activitat del factor epigenètic TET2, que condueix el procés perquè aquestes cèl·lules tumorals puguin entrar en latència sense morir. L'eliminació d'aquest TET2 serveix per destruir totes aquestes cèl·lules dorments.

