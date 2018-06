La Fiscalia de Flandes Oriental ja estudia l’euroordre contra Valtònyc

La Fiscalia de Flandes Oriental ha rebut l’euroordre contra el raper Josep Miquel Arenas, més conegut com Valtònyc, i l’està "estudiant", segons ha confirmat a l’ACN. Fonts del ministeri públic d’aquesta regió asseguren que el procés es troba en una fase “inicial” i descarten, en aquest sentit, donar més detalls sobre si en els pròxims dies hi haurà novetats ja que encara estan recollint "informacions".Des de la Fiscalia Federal de Bèlgica no precisen si l’ordre de detenció europea contra el cantant va ser rebuda i traslladada des d’allà a la fiscalia regional corresponent o si l’euroordre la va rebre directament el ministeri públic de Flandes Oriental. “Pot ser que la persona sigui immediatament localitzada i per tant s’envii a la fiscalia local”, explica una portaveu a l’ACN. En tot cas, fonts de la Fiscalia Federal afirmen que “normalment” les fiscalies regionals s’ocupen d’un cas en funció de si la persona involucrada en el procés judicial és en aquella àrea geogràfica. La Fiscalia de Flandes Oriental és una de les catorze regionals que hi ha a Bèlgica i compta amb tres seccions: la de Dendermonde, la de Gant i la de Oudenaarde.Per la seva banda, l’advocat del raper, Gonzalo Boye, ha declinat fer comentaris al respecte a petició de la justícia que gestiona la petició espanyola per detenir i extradir a l’Estat el seu client. A principis de juny el lletrat ja va dir que Valtònyc té intenció de "sortir de la clandestinitat" i presentar-se davant de les autoritats del país on es troba actualment tan bon punt sigui citat.Recentment Valtònyc va penjar a Twitter una fotografia amb el fons difuminat en la qual es pot veure un canal i que diversos usuaris de la xarxa social han identificat com un racó de la ciutat de Gant. A més, la setmana passada el cantant de Mallorca va fer públic un vídeo amb la peça 'Alegrià e Libertà', una versió del clàssic 'Bella Ciao' gravat amb la productora belga 'Homerecords.be'.El diari ‘ARA’ ja va avançar dilluns al vespre que “Valtònyc és a Flandes esperant la citació de la justícia belga” i que és la Fiscalia de Flandes Oriental qui té entre mans l’euroordre contra el raper mallorquí. El músic està condemnat a tres anys i mig de presó per injúries a la Corona, enaltiment del terrorisme i calúmnies.

