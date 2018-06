Primer pas del Congrés perquè l'eutanàsia estigui garantida per la sanitat pública

El ple del Congrés dels Diputats ha fet el primers pas aprovant la presa en consideració de la llei promoguda pel Grup Socialista que defensa la despenalització de l'eutanàsia i també la seva regulació per incloure-la dins la cartera de serveis de la sanitat pública. Això suposaria, doncs, que les persones amb malalties terminals o amb discapacitats cròniques i degeneratives poguessin sol·licitar morir i que no només fos il·legal ajudar-los (com passa ara) sinó que se'ls assistís de manera universal i gratuïta.La ministra de Sanitat, Carmen Montón, ha defensat que es donarà "garantia mèdica i seguretat jurídica" i que es respectarà la posició del pacients. "Un cop s'aprovi la llei, la decisió del pacient serà ferma, informada i sobretot lliure", ha defensat. El Congrés ja va aprovar al maig una iniciativa similar que provenia del Parlament de Catalunya però, en aquell cas, només despenalitzava l'eutanàsia i no la regulava dins la cartera de serveis públics de la sanitat. Només el PP s'ha posicionat en contra del projecte de llei.El passat 3 de maig, el PSOE va registrar una proposició de llei orgànica per despenalitzar l'eutanàsia i incloure-la en la cartera de serveis de la sanitat pública. Després de la tramitació de la Mesa del Congrés, aquest dimarts el ple ha votat la seva presa en consideració, el primer pas en el camí per convertir-se en llei orgànica. El partit sosté que hi ha un "consens social" i que cal ara portar aquest debat al Congrés i modificar el codi penal per tal que les persones que estiguin patint puguin sol·licitar ajuda per morir.El PSOE defensa que, a diferència de la iniciativa del Parlament que ja es va començar a tramitar al Congrés el passat mes de maig, els socialistes volen no només despenalitzar l'eutanàsia sinó regular-la per tal que es pugui demanar i oferir com un servei més de salut.En aquest sentit, la portaveu dels socialistes al Congrés, Adriana Lastra, ha defensat que és una iniciativa per mostrar "respecte, dignitat, llibertat i autonomia" vers les persones que pateixen "un calvari". "És una llei per a casos extrems com a conseqüència d'un pronòstic irreversible", ha defensat Lastra, que avança que es tracta no només d'eximir de qualsevol responsabilitat penal aquells que ajuden els malalts terminals a morir sinó també a oferir-los un servei "regulat, universal i gratuït".Per la seva banda, la ministra de Sanitat, Carmen Montón, ha valorat la iniciativa des dels passadissos del Congrés, on ha dit que el projecte de llei és en "defensa de la lluita per la dignitat i també per la propietat de la vida". Ha avançat que, un cop s'aprovi, caldrà modificar la cartera de serveis per tal que sigui una prestació universal i que es farà sempre donant "garantia mèdica i seguretat jurídica" als pacients que ho sol·licitin.L'únic grup s'ha oposat a la nova llei proposada pels socialistes ha estat el PP. El portaveu, Rafael Hernando, ha dit que el seu grup està "a favor de la cultura de la vida" i aposta per millorar les cures pal·liatives.

