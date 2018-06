Desmantellada una xarxa de tràfic de persones i explotació sexual a Cambrils

La Policia Nacional i la Policia Local de Cambrils han desmantellat una xarxa de tràfic de persones i explotació sexual al municipi del Baix Camp. Cinc persones han estat detingudes com a presumptes autores dels delictes de prostitució, blanqueig de capitals i organització criminal. La policia ha desmantellat un xalet "d'alt nivell" on set dones, tres de nacionalitat colombiana, una moldava, dues russes i una espanyola d'origen colombià, eren explotades sexualment. Les víctimes eren captades als seus països d'origen amb falses promeses de trobar feina en l'hostaleria. Quan arribaven a Espanya els oferien un sou gairebé simbòlic.​El prostíbul el regentaven tres dones, dos de nacionalitat espanyola i una de colombiana, que s'encarregaven de rebre els clients, cobrar-los, distribuir la feina de les treballadores i vigilar-les. També s'ha detingut dos persones que s'encarregaven de la gestió, en un pis que usava l'organització criminal. Són un home de nacionalitat francesa i una dona de nacionalitat romana.La investigació havia començat a finals de 2016, quan els caps de l'organització van obrir i tancar altres negocis, en algun cas per fer de pantalla i amagar que regentaven diversos prostíbuls així com per blanquejar diners. Per captar les dones, posaven anuncis en revistes de paper o a Internet, en pàgines web de la seva propietat que podien dirigir i que estaven pensades per enganyar les seves víctimes.La Policia Local de Cambrils ja havia aixecat actes d'inspecció perquè aquest local i el "treball" que s'hi feia no s'ajustava a la normativa del POUM, i es va incoar un expedient sancionar.Les detencions es van fer el dia 21 de juny, el passat dijous. Els cinc detinguts van passar a disposició judicial l'endemà i han quedat en llibertat amb càrrecs i amb l'obligació de presentar-se als jutjats cada 15 dies.En el registre que també es va dur a terme es va localitzar documentació, diners en efectiu i telèfons mòbils. En l'operació ha estat desenvolupada conjuntament per agents del Grup I de la UCRIF de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de la Comissaria Provincial de Tarragona, la Brigada Local d'Estrangeria i Fronteres de la Comissaria de Reus i agents de la Policia de Cambrils.

