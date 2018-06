​Baños, sobre Barcelona: «Més que una ciutat independentista, és republicana»

El republicà Alfred Bosch segueix fent camí en solidari en la cursa per a les eleccions municipals del 2019 per disputar-li l'alcaldia a Ada Colau. L'alcaldable d'ERC manté l'agenda d'actes propis als barris, desmarcant-se per ara de la possibilitat d'una candidatura conjunta de l'independentisme que segueix explorant el filòsof i periodista Jordi Graupera , i aquest dimarts ha estat el torn d'una conversa de Bosch amb el també periodista i exlíder de la CUP al Parlament Antonio Baños. Tots dos han mostrat les seves reticències davant l'aposta de Graupera, al qual han advertit del fet que la capital catalana va més enllà de fer independència."Més que una ciutat independentista catalana, és una ciutat republicana", ha defensat Baños, el qual considera que Graupera s'ha quedat "una mica curt" en la terminologia que empra per defensar la candidatura única. El "cupaire" sí que veuria com a idea força la d'una "ciutat insurgent republicana", cosa que creu que va sorgir amb força l'1 d'octubre amb el referèndum. En la seva opinió, cal parlar de Barcelona com a ciutat insurgent vers els règims "racistes i populistes" que guanyen a Europa, que volen que el mar Mediterrani "sigui la tomba" d'immigrants, i vers el paper de l'estat espanyol amb l'1-O.Baños ha fet de periodista al final de la conversa, que ha durat gairebé una hora i mitja davant un centenar de persones a les Cotxeres de Sants, i ha compartit aquestes reflexions després que Bosch respongués a la pregunta de "què en fem?" amb la proposta de Graupera. El republicà ha reiterat que es podran entendre si abans exploren quin model de ciutat implicaria una candidatura unitària . Ha advertit a Graupera que la seva proposta és fàcil de rebatre si la ciutat "només t'interessa com a peó de la teva lluita de poder independentista".El "cupaire" ha marcat distàncies davant de tots els anuncis de possibles futurs candidats que han sovintejat les darreres setmanes (com Manuel Valls o Ferran Mascarell, a més de Graupera), i ha deixat clar des de bon principi de l'acte que no aspira a concórrer als comicis. "Barcelona pot descansar, no em presento a res", ha asseverat, i això que ha exhibit coneixement de les lluites que es mantenen a la ciutat i ha citat les autodenominades putes indignades del Raval o edificis on han lluitat contra l'expulsió veïnal, com Lancaster i Leiva 37.Tant Bosch com Baños han criticat el paper que Colau va mantenir durant l'1-O. "Hauríem apreciat molt tenir un alcalde o alcaldessa que hagués reaccionat sense por", ha subratllat el republicà, citant quan l'alcalde de Nova York, Rudolph Giuliani, es va adreçar des d'una caixa de taronges als bombers i els policies que participaven en les tasques de rescat de l'11-S per animar-los. Per la seva banda, Baños també ha ressaltat que "Colau i certes esquerres catalanes, barcelonines i espanyoles van estar absolutament porugues" el dia del referèndum.A més, ha criticat a Colau que digui, en la seva opinió, que "des que sóc a la institució he de fer d'institució" i ja no pot "atendre" els moviments veïnals com feia des de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH). També ha carregat contra la idea "tremendament globalista, neoliberal" de l'alcaldessa sobre el paper de Barcelona. "Veig en el discurs d'Ada Colau una reedició d'aquesta idea de la ciutat bombolla, molt oberta i cosmopolita, i molt tancada a d'on ve la gent", ha afirmat, referint-se als veïns metropolitans.Els dos s'han estès parlant de turisme i l'expulsió veïnal. "Hi ha molts de nosaltres que som gentrificadors", ha admès Bosch, que de viure a l'Eixample va passar a fer-ho al Gòtic. L'alcaldable d'ERC ha constatat el problema del buidatge dels barris, però es nega a perdre la Rambla. Baños s'ha preguntat que com s'ho pensa fer, i Bosch li ha etzibat: "Per començar, no et pots rendir. Tu i jo volem la república catalana. Ens rendim després de tot el que ha passat?". També ha qüestionat el model turístic: "Per què ens encaparrem a ser Cancun, un model de turisme barat que genera bombolla turística, quan podríem ser París".

