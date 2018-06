Només el 7% dels militants del PP s'impliquen en l'elecció del successor de Rajoy

O el cens d'afiliats del Partit Popular estava molt inflat o l'elecció del successor de Mariano Rajoy no motiva la militància. El que és segur és que el procés de primàries ha deixat al descobert alguns suposats mites de la formació. Un d'ells és el de la seva base militant, que des de Génova s'havia xifrat en 860.000 militants. Són només 64.523 els militants inscrits, el que suposa el 7,42% del total, per poder votar el proper 5 de juliol, quan s'elegeixi entre sis candidats i alhora els compromissaris que han d'anar al congrés del 20 i 21 de juliol.Ha estat el coordinador general, Fernando Martínez-Maillo, qui ha estimat en un 7 o un 8% els nombre d'afiliats que participaran, prenent com a punt de partida el percentatge de militants que han votat en els diferents congressos autonòmics. Això deixa la xifra de votants entre els 60.000 i els 70.000.Després de l'anul·lació de la candidatura de José Luis Bayo per no poder aportar el mínim de 100 avals requerits, queden en pugna María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, Pablo Casado, Juan Manuel García-Margallo, José Ramón García Hernández i Elio Cabanes. De tots ells, els qui s'han mostrat més crítics amb la poca participació han estat els diputats García-Margallo i García Hernández, que estan fora de la direcció i no han dubtat a parlar de situació "ridícula" pel partit.En una entrevista a RNE, l'exministre García-Margallo ha estat molt dur amb la direcció. Ha definit com a "ficció" haver donat per bones les xifres de més de 800.000 militants, tot dient que algú hauria d'assumir responsabilitats. L'extitular d'Exteriors ha afirmat que "en la política, com en la vida, no hi ha res pitjor que viure en un miratge".Des de la direcció, es defensen com poden davant les crítiques per la baixa participació. El portaveu del PP al Congrés, s'ha referit al tema dient que el partit no està acostumat al sistema de primàries. Però ha afegit que si la majoria no vota, és "perquè estan tranquils i veuen que el PP no perilla".En les primàries socialistes del maig del 2017, quan Pedro Sánchez va presentar la seva candidatura per tornar a la secretaria general del partit, va haver una participació rècord que va superar el 80% dels vots (Sánchez va obtenir el 50% dels vots). En les anteriors, del 2014, quan Sánchez va ser elegit per primer cop, va votar el 67% de la militància socialista.També el PDECat va aconseguir una participació sensible en el seu primer procés de primàries, el juliol del 2016. La nova marca política sorgida de la fi de CDC va convocar el 60% dels seus més de 8.000 associats per elegir l'equip que lideraven Artur Mas i Neus Munté.

