Anomenar «desviats» als independentistes no és motiu suficient per ser reprovat al Senat

El president de Melilla, el popular Juan José Imbroda, va qualificar de "pirats" els independentistes de Catalunya . Ho va fer a través del seu compte de Twitter on va assegurar que estava tip de "viatges cap enlloc". Dies després va matissar-ho i va titllar els defensors de la independència de "desviats" . Ara, les declaracions han arribat al Senat per una moció presentada pel PDECat i ERC.La cambra alta, en virtut de la majoria absoluta del Partit Popular, ha descartat reprovar-lo. El PSOE s'ha abstingut, i el PNB i Podem ha votat de bracet amb els partits independentistes a favor de la reprovació.Imbroda ha presidit el debat de la moció, però no s'hi ha pronunciat en cap cas, malgrat l'apel·lació directa del portaveu socialista a la comissió, Marcelino Iglesias, que li ha exigit que demanés disculpes per "acabar amb aquesta qüestió".

