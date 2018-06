​Barcelona consensuarà divendres les peticions que farà als nous executius català i espanyol

L'Ajuntament de Barcelona celebrarà aquest divendres un ple extraordinari abans de la sessió ordinària per abordar les seves peticions als nous executius de la Generalitat, que encapçala Quim Torra, i del govern espanyol de Pedro Sánchez, i que inclouen iniciatives en habitatge, transport públic i l'acolliment de refugiats, entre d'altres.El govern d'Ada Colau, que ha convocat el ple, ha llançat una primera proposta que es negociarà amb la resta de grups, i fonts municipals han recordat aquest dimarts que la primera edil va anunciar aquestes converses amb l'oposició després de reunir-se amb el president del Govern, Quim Torra, la passada setmana El PSC va demanar convocar un ple extraordinari per acordar les peticions de l'Ajuntament a la Generalitat després de la constitució del nou Govern però, després del canvi també al govern espanyol, Colau va anunciar que acordaria l'agenda de la ciutat davant tots dos executius El govern de Colau proposa demanar al Govern una nova política d'habitatge amb més inversió al parc públic; destinar els immobles d'herències intestades a habitatge públic; implementar de manera completa la Renda Garantida de Ciutadania, i recuperar el finançament d'una tercera part del cost de les guarderies públiques.També vol demanar un pla d'inversió en equipaments educatius; reduir llistes d'espera del sistema de salut; aprovar i dotar econòmicament l'estratègia d'abordatge dels sensesostre; un pla d'inversió en residències i ancians; garantir un finançament del transport públic que permeti congelar tarifes; impulsar les L9 i L10 del metro i la T-Mobilitat.Vol el traspàs de la totalitat de l'import de la taxa turística a l'Ajuntament; regular el lloguer d'habitacions; més efectius dels Mossos d'Esquadra; convocar una cimera sobre refugiats, i organitzar l'acolliment de migrants a tot Catalunya, entre altres.Entre les mesures que l'executiu municipal proposa demanar el govern espanyol figuren modificar la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) per impedir l'augment abusiu de preus i ampliar la durada de contractes de lloguer, i incrementar l'aportació estatal al sistema de transport públic metropolità fins als 150 milions anuals.També demana augmentar les plantilles de les Oficines d'Atenció al Refugiat; compromís amb l'aposta del Corredor Mediterrani; continuar les obres de la Sagrera; activar la construcció de la Biblioteca Central Urbana, i recuperar l'aportació ordinària de 15 milions anuals del conveni de capitalitat cultural.A més, demana revisar el sistema de finançament local; disposar d'autonomia per a la fixació de bonificacions de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI); reforçar el paper de l'Ajuntament al Port de Barcelona i incorporar-lo a l'Aeroport del Prat, i modificar el Consorci de la Zona Franca perquè la gestió sigui veritablement compartida, entre altres.

