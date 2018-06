Detenen un conductor ebri després de provocar un accident amb dos ferits al Baix Empordà

Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor borratxo que aquest dimarts ha provocat un accident amb dos ferits a la carretera C-31, a l'alçada de Mont-ras (Baix Empordà). L'arrestat conduïa un cotxe i ha encalçat la moto amb la qual circulaven les víctimes. Els agents han rebut l'avís del sinistre a les 12.43 h. i, quan han arribat al lloc, han vist que el conductor del vehicle tenia símptomes d'anar begut. A la prova d'alcoholèmia ha donat 0,57 mg/litre d'aire expirat, el doble de la taxa permesa i que se situa en positiu penal.Per això, l'han detingut per un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de l'alcohol. L'arrestat té 50 anys, és veí de Palafrugell i acumula nombrosos antecedents també per delictes relacionats amb la conducció i per robatoris. El SEM ha traslladat les víctimes, belgues de 62 i 64 anys, a l'hospital Trueta de Girona en estat greu. L'home està ingressat a la UCI i la dona té diverses fractures, tots dos amb pronòstic reservat.Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís que hi havia hagut un accident amb un vehicle i una moto implicats al punt quilomètric 331 de la carretera C-31, al seu pas per Mont-ras. Quan han arribat al lloc, han vist que el conductor del cotxe hauria provocat el sinistre després d'encalçar la moto amb la qual viatjaven els dos ferits.A més, l'home tenia símptomes d'anar borratxo. Quan li han fet la prova d'alcoholèmia han comprovat que doblava el límit permès, arribant a una taxa de 0,57 mg/litre d'aire expirat. El límit se situa en 0,25 i quan és superior a 0,50 s'emmarca en un delicte penal. Per aquest motiu, els Mossos han arrestat el conductor del vehicle com a suposat autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de l'alcohol.El detingut, veí de Palafrugell i de 50 anys, és un vell conegut per la policia perquè acumula nombrosos antecedents per delictes de trànsit i contra el patrimoni, com robatoris. Està pendent de passar a disposició del jutjat instructor en funcions de guàrdia.El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès les víctimes que anaven en moto amb matrícula belga i les han traslladat a l'hospital Trueta de Girona en estat greu. Fonts hospitalàries concreten que l'home està ingressat a la UCI en estat greu i pronòstic reservat. La dona té diverses fractures i pronòstic reservat. Les víctimes són d'origen belga i tenen 62 i 64 anys.

