Així és el nou «Diari de Sabadell»: maqueta renovada, més neta i nous colors

El nou 'Diari de Sabadell' Foto: Albert Segura

La setmana passada l'antiga seu del Diari de Sabadell del carrer Sant Quirze tancava portes de manera definitiva quan uns operaris van aixecar un mur on abans hi havia l'accés principal . Aquest dimarts, 26 de juny, el rotatiu inicia una nova etapa, un cop s'ha consolidat l'aterratge de la nova editora s'ha fitxat el periodista Albert Solé com a director i s'ha refet la plantilla. Ho ha fet ja de manera oficial, amb la renovació de la seva maqueta en l'edició paper i la creació d'una pàgina web sòlida, amb continguts actualitzats.El més cridaner del nou disseny és la portada, on s'ha fet un redisseny de la capçalera i s'ha actualitzat la tipografia. En la seva primera edició, s'ha apostat per un muntatge gràfic per detallar l'increment de la durada del trajecte en Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) entre Sabadell i Barcelona per les obres de soterrament entre Gràcia i Can Feu, sense fotografia.A l'interior es juga amb grans imatges, així com amb el color groc, un dels tres dels que compta la bandera de la ciutat. També s'ha actualitzat la resta de la paleta per definir amb cada color diferents eixos temàtics tractats en el diari, així com la tipografia.Així com s'ha evolucionat en el cas del paper, l'edició web també ha fet un salt qualitatiu, amb una paginació adaptada als usos actuals dels diaris en línia.

