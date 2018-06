El Parlament debatrà la «ruptura de la convivència» en un ple monogràfic a petició de Cs

La Junta de Portaveus ha aprovat que se celebri un ple monogràfic sobre la convivència a Catalunya els propers 17, 18 i 19 de juliol a petició de Cs. Així ho ha anunciat el portaveu de la formació, Carlos Carrizosa, que ha celebrat que tiri endavant la sessió perquè permetrà debatre i proposar mesures per "atenuar", "reparar" i "recosir" la convivència.Carrizosa ha lamentat que el procés català hagi portat "greus problemes" com la "degradació" de les institucions i a la legalitat, el "dany" econòmic al teixit empresarial i la "ruptura" de la convivència. Cs ha apuntat que el primer pas per "superar" la situació és "reconèixer la fractura". En aquest sentit, han carregat contra el Govern "que només mira pels que porten el llaç groc" i que "nega" l'existència de la fractura social.Pel que fa a la reobertura de les delegacions a l'exterior, Carrizosa ha lamentat que el govern tingui el màxim nombre de "'xiringuitos' polítics "oberts" per promoure el procés internacionalment i una televisió pública que "costa" 250 MEUR enlloc d'assumir la gratuïtat dels llibres de text per a escolars o el pagament de les escoles bressol dels 0 a 3 anys, com succeeix en altres zones de l'Estat.De la visita del líder de Podem, Pablo Iglesias, al president d'Òmnium, Jordi Cuixart, a la presó de Soto del Real, Carrizosa ha acusat a la formació d'estar sempre al costat del separatisme i, en canvi, de no fer-se fotos al costat dels constitucionalistes que defensen la Constitució que "empara a tothom". "Podem és la crossa del procés. És el seu soci perfecte", ha carregat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)