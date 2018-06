Xarim Aresté presenta al CAT les cançons pels familiars dels presos

Xarim Aresté presenta aquest dijous al Centre Artesà Tradicionàrius (C.A.T.) les cançons de Groc (Bankrobber, 2018), un disc en benefici de l'Associació Catalana pels Drets Civils (ACDC) que agrupa familiars i amics dels presos i exiliats polítics catalans. Les entrades anticipades pel concert es poden adquirir a 12 euros i en aquest enllaç Les quatre cançons de l'EP es diuen Ni a besades, Sense vida, Sedició o Querida España i són el resultat d'una catarsi musical provocada pels fets d'octubre: "Sentia que havia d'expressar la realitat del que està passant, i no podia estar fent cançonetes... La música ha servit per explicar tots els moments políticament convulsos de la història. L'art no deixa de ser una eina útil per comunicar-nos amb nosaltres mateixos a partir de tot el que no entenem prou bé", diu el músic. Les cançons es poden trobar aquest mes de juny amb la revista Enderrock 277

