FGC posa en marxa la venda «on line» dels bitllets combinats per accedir a Montserrat

Aquest estiu, el Grup FGC apropa la muntanya de Montserrat a tots els públics en posar en funcionament la venda per internet dels seus tres productes combinats: Tot Montserrat, Trans Montserrat i Montserrat Exprés. A través de la plataforma on line vol.cremallerademontserrat.cat , els usuaris podran adquirir el seu bitllet per arribar fins a Montserrat de forma còmoda, segura, sense fer cues i estalviant diners.Els viatgers gaudiran dels següents avantatges amb els bitllets combinats:Inclou bitllet de metro, bitllet d'anada i tornada de tren FGC fins a l'estació de Monistrol de Montserrat (estació d'enllaç amb el cremallera), bitllet d'anada i tornada del Cremallera de Montserrat, bitllet del funicular de Sant Joan (Funicular de Santa Cova inclòs quan està en servei) i entrada a l'Espai Audiovisual.És l'opció més completa per visitar Montserrat. Inclou bitllet de metro, bitllet d'anada i tornada de tren FGC fins a l'estació de Monistrol de Montserrat (estació d'enllaç amb el cremallera), bitllet d'anada i tornada del Cremallera de Montserrat, bitllet del funicular de Sant Joan (Funicular de Santa Cova inclòs quan està en servei), entrada a l'Espai Audiovisual, dinar al bufet de Montserrat i entrada al Museu de Montserrat.Permet als visitants arribar i descobrir Montserrat al seu aire amb una audioguia. Aquesta opció consta de bitllet d'anada i tornada de tren FGC fins a l'estació de Monistrol de Montserrat (estació d'enllaç amb el cremallera), bitllet d'anada i tornada del Cremallera de Montserrat, una motxilla amb: un MP3 amb audioguia (català, castellà, anglès, francés, japonés, rus, holandés i alemany) per visitar l'entorn del Monestir, la guia Museu a l'aire lliure, una caixa de carquinyolis de Montserrat, una degustació de licors típics i un targetó de descomptes per als funiculars i altres serveis de Montserrat.

