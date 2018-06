Bustos nega haver manipulat multes a Sabadell mentre era alcalde: «Creu que ho faria?»

"Si volgués abusar de la meva condició d'alcalde, hagués sortit al carrer (per evitar la multa) i no ho vaig fer. Vostè creu que jo ho hagués fet?". Amb aquesta contundència ha contestat l'exalcalde de Sabadell Manuel Bustos a les preguntes de la fiscal, quan aquesta li ha preguntat -en el judici que se celebra a l'Audiència de Barcelona- si va aprofitar el seu càrrec públic per evitar que la policia local de la ciutat li imposés a la seva exdona i als seus dos fills dues multes de trànsit per aparcar de forma indeguda.Aquest és un dels judicis que envolten el cas Mercuri , que es va desplegar amb més d'una trentena de peces, de les quals la meitat es van arxivar. Bustos està implicat en algunes, entre les quals la que aquest dimarts s'ha començat a jutjar, acusat dels delictes de tràfic d'influències -en concepte d'autor material- i prevaricació -en concepte d'inductor-. En aquest cas, Bustos s'enfronta a una pena de quatre anys de presó, que es podrien acumular a la condemna d'un any i quatre mesos de presó per un delicte de tràfic d'influències en la contractació d'una persona a l'Ajuntament de Montcada i Reixac. Si això fos així, l'exalcalde de Sabadell podria acabar ingressant a la presó.Bustos s'ha personat al judici acompanyat pels seus dos fills -que declararan com a testimonis- i per la seva advocada, en una vista que ha començat amb retard i que ha comptat amb una gran expectació mediàtica. Les qüestions prèvies han omplert l'inici de la sessió, quan s'ha tornat a posar en dubte la legalitat de les escoltes telefòniques. No obstant això, el tribunal ha decidit avalar la seva legalitat, i prosseguir en els interrogatoris. L'exbatlle ha estat el primer en declarar, i posteriorment també ho han fet l'exintendent de la Policia Local de Sabadell, Josep Miquel Duran, i l'exdirector de l'àrea d'Espai Públic de l'Ajuntament de la ciutat, Xavier Izquierdo.El primer delicte que s'atribueix a l'exalcalde fa referència a la retirada d'una multa a la seva exdona el 28 de març del 2012. Segons ha reconegut Bustos, el cotxe estava estacionat indegudament en una zona de càrrega i descàrrega a la plaça Vallès de la població, motiu pel qual una patrulla li va imposar una multa de prop de 200 euros. En aquell moment, la seva exdona va poder evitar que la grua s'endugués el cotxe, que estava aparcat davant d'una llar d'infants, mentre que Bustos va decidir no intervenir per evitar pressions.Al judici, l'acusat ha defensat que hi ha una "instrucció no escrita" que permet -entre les 16.00 i les 17.00 hores- aparcar irregularment davant d'escoles i centre infantils per recollir els nens. Malgrat que això no està regulat, l'exalcalde assegura que sempre s'ha fet i que "avui encara es fa". A més, ha defensat que no va voler sortir al carrer "per no exercir cap tipus de pressió amb els agents", malgrat que posteriorment va contactar amb el llavors cap del cos de la policia, Josep Miquel Duran, per donar-li indicacions."La meva preocupació era evitar problemes amb les famílies i amb la seguretat", ha explicat, i segons ha reiterat, "no recorda" que Duran li digués que la multa "estava pagada", tal com es pot escoltar en les gravacions: "Jo vaig abonar els diners de la grua, no sabia res sobre que la sanció va ser anul·lada, i en cap cas vaig donar instruccions". A més, ha mantingut que si va utilitzar alguna expressió inadequada per telèfon "la va dir des de la indignació personal, ja que era una situació clarament injusta" per a moltes famílies i que podia arribar a ser perillosa.Malgrat que Bustos ha reconegut desconèixer què va passar després, Duran va donar les ordre necessàries per anul·lar la multa. El procés va incloure l'enviament de diversos correus electrònics a la secció de multes de l'Agència Tributària de Multes de Sabadell.El segon incident va ocórrer el 22 de juny de 2012 quan els dos fills de Bustos van estacionar un cotxe en una altra zona de càrrega i descàrrega i la grua va emportar-se'l al dipòsit municipal. En aquest cas es va expedir el butlletí de denúncia i la infracció de tràfic corresponent. En assabentar-se d'això, Bustos va trucar Duran que va assegurar-li que ho resoldria. Després l'exalcalde va tornar a trucar els seus fills per dir-los que anessin cap a les dependències del dipòsit municipal de Can Marcet de Sabadell per recuperar el seu vehicle.Malgrat que Bustos ha reconegut que això va ser així, ha volgut posar molts matisos a l'explicació. "Jo estava en una reunió a Barcelona", ha relatat, i el seu fill havia d'anar a l'hospital "per metàstasi de càncer". Aquesta preocupació pels fills va ser el que va propiciar la trucada a Duran i, posteriorment, a Izquierdo. Això, ha dit, i la preocupació que algú utilitzés l'estat del seu fill per perjudicar-lo: "Per a la gent que m'odia, qualsevol cosa dels meus fills podria ser utilitzada contra el seu pare".Per altra banda, ha assegurat que a Duran el va avisar que ell o "qui fos" pagaria la multa i que "no volia tenir cap embolic", i que la seva principal preocupació era saber com estaven els seus fills, un dels quals té un 40% de discapacitat psíquica. Els fets que es van succeir, assegura, ja no van tenir res a veure amb ell. Duran va abonar la taxa de 133,50 euros de la grua i després va obrir la caixa forta del dipòsit -que Bustos diu que desconeix- per agafar els diners d'allà. Paral·lelament un agent del cos policial va treure el cotxe per la porta del darrera del dipòsit fins el carrer d'Horta Novella on els fills de Bustos el van recollir.Segons la Plataforma Sabadell, l'exalcalde tenia "un patró de conducta" que anava reproduint, com es pot veure en les diferents peces que integren el cas Mercuri. Per això, l'acusació, però també la Fiscalia -que ha actuat amb diligència durant el judici- demanen una pena de 4 anys de presó i 12 anys d'inhabilitació especial per l'exercici del dret de sufragi passiu i per l'exercici d'ocupació o càrrec públic en l'administració local, provincial, autonòmica i estatal, durant el temps de condemna. També exigeixen una multa de 400 euros per a l'exalcalde.En el cas de Duran, demanen sis anys i sis mesos de presó amb dinou anys d'inhabilitació especial per l'exercici del dret de sufragi passiu i per l'exercici d'ocupació o càrrec públic en l'administració local, provincial, autonòmica i estatal durant el temps de condemna i diverses multes: una de 400 euros, una altra de 18 euros diaris durant un any i una darrera de 12 euros diaris durant dotze mesos. I pel que fa a Izquierdo, una multa a raó de 12 euros diaris durant 5 mesos i 5 mesos de suspensió d'ocupació o càrrec públic pel delicte de malversació de cabals públics.A banda de les dues peces del ''cas Mercuri' esmentades, n'hi ha catorze més que estan pendents de l'obertura de judici oral. La més important és la peça 1, perquè és la que ha de demostrar les sospites de la fiscalia anticorrupció sobre el cobrament de comissions per part d'empreses a membres de l'Ajuntament de Sabadell per aconseguir obres públiques a la ciutat. Una altra de les destacades és la que investiga l'empresa de neteja viària i recollida de residus Smatsa. En aquesta, però, Bustos no està imputat.En concret, la policia està analitzant si Smatsa va finançar de forma irregular un acte de campanya del PSC de Sabadell l'any 2011, mesos abans de la renovació del contracte d'escombraries. Aquesta concessió és la més important de l'Ajuntament de la capital vallesana, ascendeix a 19 MEUR anuals i té una durada de 20 anys.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)