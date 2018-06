Marta Rojals publicarà la seva tercera novel·la a finals d'agost

Marta Rojals no concedeix entrevistes presencials ni es deixa fer fotografies Foto: Albert Alcaide

Marta Rojals publicarà El cel no és per a tothom, la seva tercera novel·la, a finals del pròxim mes d'agost, segons ha informat aquest dimarts l'editorial Anagrama. L'obra recrea quatre dècades de la vida d’una família de tres fills i les seves relacions topants i també explica els canvis socials, polítics, econòmics i urbanístics d’un país durant aquest període de quaranta anys.El cel no és per a tothom arriba després que Rojals publiqués les novel·les Primavera, estiu, etcètera (2011) i L'altra (2014). En la novel·la, en Pep Costa sap per experiència que les relacions entre germans són difícils d’explicar. Les bessones, les germanes grans, sempre en discòrdia, fa anys que no es parlen, però una emergència de l’Eva "temperamental" provoca la visita de la "flegmàtica" Sara, amb la mediació d'en Pep. La història se situa al setembre del 2007 i comença un compte enrere que pot canviar-ho tot. El pare de la família és un home aficionat a les maquetes d'avions, mentre que la mare "només refrena la seva acritud quan treballa a la perruqueria".L'editorial destaca que Rojals demostra de nou en la seva "ambiciosa" tercera novel·la "que posseeix el geni de la llengua tant per a la descripció com per al diàleg, un talent innat per muntar eloqüents estructures narratives i una capacitat d’aprofundiment psicològic que li permet afegir a l’Èlia de Primavera, estiu, etcètera i l’Anna de L’altra una nova galeria de personatges propers i inoblidables".Marta Rojals (1975) va néixer a la Ribera d’Ebre i és arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya, traductora i editora free lance. Les seves dues anteriors novel·les han esta reconegudes tant per la crítica com pels lectors. La segona, L'altra, ha estat traduïda al francès, l’italià, el neerlandès i el txec.

