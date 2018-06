Els Jocs dels disbarats Mediterranis

📣📣📣📣📣📣📣📣📣 medalla d’or en l’especialistat de: Protocol!!, al responsable d’organitzar l’entrega de medalles a 400 lliures innovar i convertir-ho en un self-service!!!! (Mireu el video)#tarragona2018 innovant!!!... https://t.co/MhsI7E9eWH — Sergi Albarran Nadal (@AlbarranNadal) 26 de junio de 2018

Només falta posar la famosa melodia que acompanyava les paròdies del gran Benny Hill i fer-ne l'himne oficial dels Jocs Mediterranis. Els Jocs han passat a ser els dels disbarats, ja que en només cinc dies de competició són notícia però no per la part esportiva com seria el més lògic.Divendres passat, amb la problemàtica de les entrades, es va engegar una dinàmica negativa que sembla que s'arrossega fins ara, i deixa gairebé una anècdota per dia. La imatge dels Jocs Mediterranis no millora. Aquestes en són alguns dels fets que ho impedeixen:La selecció espanyola de futbol havia de jugar el seu partit davant el combinat d'Algèria a Calafell però l'inici del matx es va haver de retardar, almenys 30 minuts, ja que l'autocar que transportava la "Roja" es va perdre. Finalment, els espanyols van superar els algerians per un clar 1-4.Els Jocs Mediterranis, almenys durant el cap de setmana passat, no van acabar d'atreure el públic que s'espera des de l'organització. En un Palau d'Esports buit, les seleccions nacionals d'handbol disputaven els seus partits només amb la presència de voluntaris, membres de la delegació i poca cosa més. A la piscina olímpica la situació era gairebé la mateixa. Ni la presència de Mireia Belmonte va ser un reclam. És cert, però, que aquest dilluns, les grades de la piscina olímpica es van omplir per veure les finals. L'alcalde de Tarragona confia que després del cap de setmana "complicat", perquè era Sant Joan, la situació remuntarà i es guanyarà molt més públic.Aquest dilluns, la imatge més impactant que va deixar la competició esportiva va ser, precisament, un fet que no té a veure amb l'esport, en si. Mireia Belmonte va acabar penjant la medalla de bronze a la portuguesa Margarida Duraes en l'entrega de la final de 400 metres lliures de natació perquè l'autoritat encarregada de fer-ho si va negar en un primer moment.Segons ha pogut saber, es tracta d'una situació que no té res a veure amb l'organització sinó que l'autoritat no volia lliurar la medalla per motius estrictament diplomàtics.La parella francesa formada per Thom Mark Gicquel i Bastian Kersaud va aconseguir l'or en superar per 2-0 als turcs Serhat Salim i Serdar Koca a la final de bàdminton al Morell. Els esportistes francesos, però, van quedar perplexos quan, un cop enfilats al podi, esperaven que sonés la Marsellesa. Una errada de l'organització no va facilitar que sonés l'himne i van decidir entonar-lo a cappella amb l'ajuda dels membres de la delegació francesa i del poc públic que hi havia.El Comitè Nacional Olímpic i Esportiu Francès (CNOSF) se'n va fer ressò: Aquesta nit un cotxe dels Jocs Mediterranis ha atropellat un nen de 5 anys a Salou i es troba ingressat a l'UCI de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona en estat greu però la seva vida no corre perill.El vehicle era conduït per un treballador d'una empresa externa proveïdora de serveis, aliena al personal de l'organització i a l'estructura directa del Comitè Organitzador dels Jocs. L'home, que va fugir del lloc, es va entregar a la Policia Local de Salou hores més tard. La prova d'alcoholèmia va mostrar que triplicava la taxa permesa. L'empresa a la qual pertanyia l'ha apartat de tota activitat de forma immediata, pendent de les actuacions policials. Avui podria passar a disposició judicial.Al pavelló de Vila-seca, la competició de lluita d'aquest dimarts ha arrencat amb prop d'una hora de retard perquè una part del comitè arbitral s'ha plantat per desacord econòmic. Uns quants àrbitres han protestat perquè no se'ls havia abonat les quantitats pactades amb Tarragona 2018. La competició només s'ha pogut disputar en un sol tapís per la decisió dels àrbitres, tot i que hi ha hagut algun moment que ha quedat completament aturada.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)