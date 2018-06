Iceta celebra la visita d'Iglesias als «Jordis» però ell descarta fer el mateix

El líder del PSC Miquel Iceta veu "molt bé" i "molt correctes" les visites del líder de Podem, Pablo Iglesias, al líder d'Òmnium, Jordi Cuixart, i el diputat de JxCat Jordi Sànchez , presos a Soto del Real. "Em sembla molt bé tota iniciativa de tot dirigent polític que pretengui ajudar en la via del diàleg i la reconnexió dels dos governs", ha assegurat aquest dimarts també sobre la trobada entre Iglesias i el president Quim Torra.Amb tot, Iceta ha afirmat que ell no té "previst" visitar els polítics presos sinó que seguirà "abordant el problema de fons" i ha admès que, si no es fes pública una hipotètica visita seva Madrid, ja hauria anat a veure els independentistes que són entre reixes. "Des del primer dia hem dit que la presó preventiva és excessiva i que el que ha passat a Catalunya no encaixa bé amb el delicte de rebel·lió, però també des del màxim respecte per l'autoritat judicial", ha explicat en declaracions a Brussel·les, on al llarg de la jornada es reuneix amb representants de les institucions europees."Jo aplaudeixo tots els gestos d'aproximació", ha insistit sobre Iglesias. En qualsevol cas, ha remarcat, "espera" que els problemes es resolguin per la via política i "ningú pateixi la incomoditat d'una presó preventiva, lluny de la seva família i advocats". "I espero que tinguem bones notícies en aquesta direcció", ha afegit. A més, ha recordat que ja s'ha mostrat "favorable" a l'apropament dels presos a centres ubicats a Catalunya.Preguntat per si creu que una visita seva als presos provocaria crítiques des del PSOE, Iceta ha admès que no ho sap però ha especificat que, si no ho ha fet, no és "per això". "Normalment prenc les meves decisions i les assumeixo, així com totes les crítiques que es facin", ha expressat. "La nostra principal funció en aquests moments és ajudar que els problemes es resolguin i tot el que estigui a les nostres mans, en públic o en privat, encaminat a aquest objectiu, ho assumirem, sigui quin sigui el cost polític que pugui comportar", ha conclòs. Per ell, el problema actual és "d'arrel política" i l'única solució possible es trobarà "a través de la política".El líder del PSC també s'ha pronunciat sobre el nomenament de Serret com a nova delegada de la Generalitat a Brussel·les , una decisió que "sens dubte" titlla d'"error". "Val la pena nomenar persones que puguin desenvolupar les seves funcions en plenitud i una persona que té la seva mobilitat reduïda, creiem que no és la millor persona per desenvolupar la tasca", ha argumentat demanant al Govern ser "molt pràctics". "Quants més anys han de passar fins que representants de la Generalitat puguin mantenir relacions institucionals normals amb les institucions europees?", s'ha preguntat.En aquest sentit, ha qüestionat que Serret pugui mantenir, per exemple, trobades amb representants de les institucions comunitàries. "Lamento que el Govern de Catalunya no pugui mantenir reunions com les que jo, que sóc un simple líder de l'oposició del Parlament a Catalunya, pot fer", ha apuntat destacant que aquest mateix dimarts s'ha reunit amb dos comissaris. "El Govern ha de reflexionar sobre com pot defensar millor els interessos del conjunt dels catalans", ha sentenciat.El líder del PSC s'ha reunit aquest matí a la Comissió Europea amb el comissari d'Afers Econòmics Pierre Moscovici i l'Alta Representant de la diplomàcia Europea, Federica Mogherini i els ha explicat "la nova situació política espanyola i la influència que pot tenir en la política catalana".Després de les dues trobades, Iceta ha comentat que Brussel·les ha rebut "de forma molt positiva" el govern de Pedro Sánchez i que ha suscitat "interès i cert optimisme" el canvi polític a Espanya. "Estem en un moment molt complicat i el fet que hagi arribat a la presidència d'Espanya una persona tan progressista i europea ha estat benvingut a les institucions", ha dit. Segons la seva visió s'espera "molt" de l'estat espanyol i hi ha "gestos" que ja han estat "ben rebut". "Tothom et parla de la composició femenina del govern, de l'Aquarius, d'un president d'Espanya que parla idiomes i es comunica fluidament en anglès amb els seus homòlegs", ha assegurat.Acompanyat per l'eurodiputat Javi López i el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, Iceta també té en l'agenda d'aquest dimarts reunions de treball amb el president dels socialistes a l'Eurocambra, l'alemany Udo Bullmann, i la presidenta de la Delegació Socialista Espanyola al Parlament Europeu, Iratxe García- Pérez.

