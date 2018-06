La mesa tramita la moció de la CUP sobre la declaració del 9-N malgrat l'advertiment dels lletrats

La mesa ha admès a tràmit la moció de la CUP que demana a la cambra "reiterar els objectius" de la declaració d'inici del procés del 9-N del 2015. Segons fonts parlamentàries, la moció ha prosperat amb els vot de qualitat del president del Parlament, Roger Torrent, i tot i l'advertiment dels lletrats que han apostat per no admetre a tràmit la moció. Cs, PSC i PP han anunciat que demanaran la reconsideració d'aquesta iniciativa i han obert la porta a portar l'admissió a tràmit al Tribunal Constitucional si és necessari.La CUP ha presentat aquest dilluns la moció per instar el Parlament a "ratificar la ferma voluntat de dur a terme les actuacions necessàries previstes i aprovades" per la cambra per tal d'"assolir i culminar democràticament la independència de Catalunya", una iniciativa que impulsa amb la voluntat que tant Junts per Catalunya com ERC es vegin abocades a ratificar-se en aquest projecte.El diputat de la CUP Vidal Aragonès ha centrat la iniciativa en l'objectiu de fer un "exercici real de sobirania alternativa per a les classes populars" i donar una "resposta urgent a les seves necessitats". Ha subratllat la importància de recuperar les lleis suspeses pel TC, com ara la d'emergència habitacional, l'assistència sanitària universal i la d'igualtat entre dones i homes. "La sobirania és necessària per donar resposta a les classes populars. La sobirania del poble de Catalunya no és negociable", ha dit. "No ens cansarem de dir que no hi ha alternatives per les classes populars si no fem sobirania al Parlament", ha insistit Vidal Aragonès, que ha advertit que no es pot permetre que "prevalgui la repressió de l'Estat" i que el TC "limiti" l'actuació del Parlament.Els grups unionistes han criticat ja amb duresa la tramitació de la moció. PP i Ciutadans consideren que aquest és un element més que evidencia que l'independentisme no ha renunciat a la via unilateral per aconseguir els seus objectius. Els comuns, per la seva banda, han reivindicat que l'esforç s'ha de concentrar en frenar la repressió i no en propostes que no permeten sortir del "bloqueig" i que beuen del "passat".L'anul·lació del text es va anunciar a la mesa la passada legislatura, i fonts parlamentàries han insistit que el mateix TC ha advertit l'actual mesa que "han d'impedir mesures que tendeixin a desoir" el tribunal, amb la qual cosa consideren que no poden esgrimir desconeixement per justificar la seva admissió a tràmit.Ara s'obre un termini de 48 hores per presentar una reconsideració de l'admissió a tràmit, després del qual la mesa ha de tornar a decidir si deté la iniciativa o la porta al ple obligant els grups a posicionar-se.La moció demana que la cambra es ratifiqui en aquesta mesura "davant les actuacions de l'Estat per mitjà del TC, de l'Audiència Nacional i de la Fiscalia, de judicialització i persecució dels actes conseqüents amb el mandat democràtic" d'aconseguir la independència.També volen que s'assumeixi "la ferma voluntat de dur a terme les actuacions necessàries previstes i aprovades per aquest Parlament, per aconseguir i culminar democràticament la independència".La CUP vol recuperar la resolució del 2015 amb els vots de JxSí (PDeCAT, ERC) i CUP: "El Parlament reitera els objectius que conté la Resolució 1/XI del 9 de novembre, sobre l'inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre del 2015".Aquesta resolució va ser aprovada en el segon ple de la legislatura anterior i el seu contingut defensava, entre d'altres qüestions, la legitimitat de la Cambra per impulsar un "procés de desconnexió democràtica de l'Estat". Una de les parts més controvertides del text recollia crítiques al TC, que definia com a mancat de legitimitat i de competència sobre Catalunya arran de la sentència contra part de l'Estatut.La resolució que ara la CUP vol recuperar va ser anul·lada pel TC: tornar-la a impulsar podria comprometre els membres de la mesa si autoritzen que el Parlament la tramiti. En la passada legislatura, el març del 2016, la CUP va intentar que la Cambra recuperés aquesta resolució per aconseguir un compromís clar de Govern amb la independència, però, davant la polèmica que es va generar, va acceptar esmenar-la amb la resta de grups independentistes.La CUP vol amb aquesta moció que el Parlament forci el Govern a aplicar la resolució del 9-N, que, més enllà de la declaració de voluntat de convertir Catalunya en una república, incloïa annexos amb mesures concretes contra la pobresa energètica i a favor de l'educació, la sanitat i un pla de xoc social.Després de suspendre's diverses d'aquestes mesures, la moció registrada aquest dilluns demana que el Parlament insti el Govern a fer efectius els articles suspesos pel TC de lleis com la 24/2015 d'emergència habitacional i energètica, de la llei d'igualtat, del canvi climàtic, de la universalització de la sanitat i la d'impostos a begudes ensucrades.També inclouen recuperar les suspensions en les modificacions dels llibres del Codi Civil català, de la llei d'associacions de consumidors, de l'Agència Catalunya de Protecció Social, de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i de la llei de Comerç, serveis i fires.La llei que no inclou la moció és la de transitorietat jurídica, que es va aprovar el 7 de setembre del 2017 i que descrivia els passos entre la proclamació de la independència i l'aprovació d'una constitució catalana.La CUP demana un compromís del Govern que concreti els temps per aplicar els articles suspesos, per la qual cosa exigeix que la cambra insti el Govern a elaborar i presentar d'aquí a 90 dies "l'estat i el pla d'execució de totes les mesures per fer efectiu el contingut de les lleis suspeses citades" .A més, insta el Govern a elaborar i presentar per la seva tramitació d'aquí a 90 dies projectes de llei que recuperin el contingut material dels articles anul·lats pel TC després d'aprovar-se la resolució del 9N de 2015 que instava el Govern a desobeir el TC.

