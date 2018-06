Carme Forcadell: «No tenim prou perspectiva per dir si ha valgut la pena»

"No me'n vaig a dormir sense haver llegit totes les cartes. El que més greu em sap és no poder-les contestar totes, però llegir-les ens dona una força immensa"

Cartells amb els rostres de Carme Forcadell, Carles Puigdemont, Josep Rull i Dolors Bassa en una manifestació per la llibertat del presos Foto: Adrià Costa

"Vivim en una societat masclista i, per tant, estem més invisibilitzades: som dones i preses. Però agraïm als moviments de dones la feina que fan per revertir aquest fet"

"És una bona notícia que els exiliats hagin trobat justícia a Europa. Demostra que el que estem vivint aquí és un procés polític"

Carme Forcadell, en una imatge d'arxiu, conversant amb Raül Romeva, durant el ple d'investidura de Jordi Turull. Foto: Adrià Costa

"Els presos i preses no volem que se'ns utilitzi, però molts ens escrivien i deien que calia un Govern per les entitats socials i les persones més desfavorides"

[Sobre si l'1-O i el 27-O van valer la pena] "No tenim prou perspectiva històrica"

Carme Forcadell, en un acte d'ERC a Sant Vicenç dels Horts, el passat desembre. Foto: Adrià Costa

Sobre les acusacions de retorna a l'autonomisme de la CUP a JxCat i ERC: "Tots els partits es van presentar a les eleccions del 21-D"

"Veig els comuns compromesos amb la justícia i la democràcia. Han vingut Colau, Pisarello i Asens, i tots tres han estat molt empàtics"

Llaços grocs al Parlament, recordant els presos polítics i exiliats. Foto: Adrià Costa

Carme Forcadell (Xerta, 1955) ja porta 94 dies a la presó d'Alcalá Meco -a banda de la nit que va passar-hi, el 9 de novembre, abans de pagar una fiança de 150.000 euros per sortir temporalment en llibertat-, junt a l'exconsellera Dolors Bassa. Hi és acusada de rebel·lió per la seva tasca com a presidenta del Parlament la legislatura passada, càrrec des del qual va permetre tots els debats i votacions relatius al procés, malgrat els vetos del Tribunal Constitucional.La també expresidenta de l'ANC ha concedit ala primera entrevista d'aquesta dura etapa, a través de la qual es ratifica en què la cambra catalana ha de ser un lloc de debat lliure, sense censura. Valora un eventual acostament a presons catalanes, però subratlla que això no ha de fer oblidar la injustícia de l'empresonament i també evita valorar els gestos de Pedro Sánchez, a l'espera de fets. No s'atreveix a certificar que l'1-O i el 27-O van ser útils i carrega contra Cs per buscar la confrontació.- És una presó molt antiga, primer va ser un correccional durant el franquisme (dictadura) i als anys 80 va ser condicionada com a presó. Per això és de les més velles d'Espanya i les instal·lacions i les cel·les són antigues i petites, però és més oberta que les altres, crec. I quan et desplaces d'un mòdul a l'altre o quan vas al locutori pots veure el cel i això s'agraeix moltíssim.- És ben bé una rutina, cada dia fem el mateix a la mateixa hora. Em llevo a les 7h. Obrint la cel·la a les 8h, cal estar vestida i amb el llit fet. Esmorzar a les 8.30, fins a les 13.30 podem fer alguna activitat i dinem, i a les 14.30 ens tanquen fins a les 17.30. A les 19.30, sopem (ara a les 19.45, en ser estiu) i, a les 20.30 (ara, les 21h), ens tornen a tancar fins l'endemà al matí.Se suporta perquè l'ésser humà té una immensa capacitat d'adaptació a les adversitats. Aprofito per llegir les cartes, no me'n vaig a dormir sense haver-les llegit totes. Contesto les que puc. El que més greu em sap és no poder-les contestar totes, però llegir-les ens dona una força immensa. I també llegeixo molts llibres i diaris que envien de Catalunya.- Les relacions són bones amb preses i funcionaris, i en alguns casos molt bones. Mai no hem tingut cap problema. Som com una més i fem les mateixes tasques, som a un mòdul de respecte autogestionat.- Al principi, ens enyoràvem, sobretot a les nits per comentar les coses del dia i parlar en català. Però és millor, perquè tenim més espai i intimitat. Ara ens veiem ja a les 8.30, quan esmorzem.- Vivim en una societat masclista i, per tant, estem més invisibilitzades: som dones i preses. Però agraïm als moviments de dones la feina que fan per revertir aquest fet i visibilitzar-nos. Es fan actes per nosaltres cada setmana, un d'ells el dia del meu aniversari que em va emocionar molt.- Sentim el suport i l'escalf de la gent en les cartes i els actes, com Quilòmetres per la Llibertat , les roses a les tanques d'Alcalá-Meco de Sant Jordi, els castells a la porta de la presó i els molts actes que es fan a Catalunya. M'emocionen i m'enorgulleixen.- És un procés polític, sense dubte. No sé quin serà el resultat però el procés és eminentment polític.- Demostren que el que estem vivint aquí és un procés polític, pel que pensem, i no pel que hem fet. És una bona notícia que els exiliats hagin trobat justícia a Europa.- Estem en un procés polític, a Catalunya hi ha conflicte polític, i per tant, cal resoldre'l políticament i no a través dels tribunals. No puc valorar les intencions de l'actual president del govern espanyol, en podré valorar els fets.- Els presos i les preses no volem que se'ns utilitzi, però hi havia moltes persones que ens escrivien que deien que calia un Govern sobretot per les entitats socials i les persones més desafavorides.- Entenc l'acostament com anar a Catalunya, això seria positiu especialment per a les nostres famílies. Ara, si acostament vol dir portar-nos, per exemple, a Saragossa, no resoldria res. La meva mare té 90 anys i tampoc no podria venir.I, més enllà d'això, cal no oblidar la injustícia del nostre empresonament. Estiguem a 600 o a 10 quilòmetres de casa nostra.- Crec que són les persones que estan al capdavant del procés les qui els pertoca ara assumir responsabilitats i valorar-ho. I, sobretot, fer sempre el millor per a Catalunya i les persones que hi viuen.- Això li ho contestaré d'aquí a uns anys. No tenim prou perspectiva històrica.- La llavor fa anys que està plantada i va creixent.- Pel que correspon a la meva responsabilitat, puc dir que vaig respectar el reglament del Parlament i vaig defensar la separació de poders i la sobirania del Parlament. Sempre he defensat que, en un Parlament, s'hi ha de poder parlar de tot, no hi cap la censura.- Tots els partits es van presentar a les eleccions del 21 de desembre.- Això ho ha de decidir el Parlament que és sobirà.- Veig als comuns compromesos amb la justícia i la democràcia. A més de Gerardo Pisarello, també han vingut l'alcaldessa Ada Colau i Jaume Asens, i tots tres han estat molt empàtics.- Ciutadans viu de la confrontació i, quan no hi és, la fabriquen. Cadascú ha de poder actuar en funció de les seves creences i amb absoluta llibertat. Per tant, qui vulgui portar el llaç groc ho ha de poder fer sense ser criminalitzat i qui no vulgui que no ho faci, faltaria més. Per sort, la societat catalana estima la llibertat, és madura i respectuosa, molt més que alguns dels seus representants.

