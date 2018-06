Un dofí fet d'envasos alerta de la brutícia que s'acumula a la platja per Sant Joan

L'Ajuntament de Barcelona i entitats han instal·lat una escultura de sis metres en forma de dofí i altres animals marins a la platja del Somorrostro, feta amb envasos i plàstic recollits després de la revetlla de Sant Joan, i els ciutadans que s'acostin podran afegir-hi més elements.Al costat de l'escultura han situat un punt d'informació i un taller en el qual els participants podran pintar i retallar el plàstic per donar-li forma i afegir-ho a l'obra, ha explicat en roda de premsa aquest dimarts el comissionat municipal d'Ecologia, Frederic Ximeno.L'escultura es va instal·lar aquest dilluns i l'Ajuntament preveu que s'acabi amb elements que afegeixi la ciutadania fins a aquest dimecres, encara que permetrà col·locar nous objectes a la base fins que es desmunti el 7 de juliol, i després s'usarà en tallers de conscienciació del proper Centre de la Platja.Ximeno ha recordat que després de la revetlla es van recollir 20 tones de residus de les platges –una més que l'any anterior-, i que el 65% d'ells van ser envasos, que es van separar de la resta a les platges de Bogatell i Nova Icària per primera vegada.Aquesta és una de les accions que ha organitzat l'Ajuntament amb entitats per conscienciar a la ciutadania i fer-la corresponsable de l'estat de les platges, que es duran a terme a principis de juliol, com a activitats i tallers en el Dia Internacional Lliure de Bosses de plàstic l'1 de juliol i una acció de No més burilles al terra el 7 de juliol.Els artistes i entitats que participen són Barcelona Zero Waste Network, Drapart, Dubrider Foundations, Ecocosmopolita, Ecounión, Greenpeace, Movimiento 83, No más colillas en el suelo, Observadores del Mar, Opcions, Posidomina Green Project, Proartso, Ressero, Retorna, Siresa, Vidas Sostenibles, WWF i Youtuba.A més, Ximeno ha destacat que tots els quiosquets de la platja tindran a partir de juliol només gots retornables i reutilitzables –com va establir el plec tècnic per atorgar llicències-, amb disseny propi de cada local i amb un dipòsit previ d'un euro, per eliminar els gots d'un sol ús.L'Ajuntament instal·larà cartells per informar sobre el valor ambiental de les platges, iniciativa emmarcada al costat de les altres en la mesura de govern Barcelona Residu Zero, basada en la necessitat de disminuir la generació de residus.Més de 60.000 persones van celebrar la revetlla de Sant Joan en platges de la capital catalana, i la xifra de residus recollits per l'operatiu de neteja posterior s'incrementa cada any malgrat el dispositiu especial de l'Ajuntament, que instal·la 1.500 papereres i 84 contenidors addicionals.Preguntat per si preveuen mesures de cara al proper Sant Joan, ha apel·lat a la responsabilitat de tots i a gaudir de la platja des del màxim respecte, cosa que s'ha de fer tot l'any, segons ell, que ha assenyalat que l'Agència de Salut Pública controla la qualitat de la sorra després de la revetlla malgrat que es retirin els residus i també restes de petards de forma immediata.

