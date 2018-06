El Govern insisteix que els van negar entrades als Jocs Mediterranis per quatre vies

El Govern ha insistit aquest dimarts en dubtar sobre els criteris pels quals es van entregar entrades per a la inauguració dels Jocs Mediterranis. Segons la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, les institucions catalanes van demanar invitacions fins per quatre vies, però l'organització els en va negar en tots els casos perquè, segons va assegurar, tots els llocs estaven plens, fet que els nombrosos seients lliures van evidenciar que no era cert."Va sobtar la manca d'entrades", ha reconegut Artadi, que ja va denunciar que el públic estava "triat i controlat" , fet que els organitzadors dels Jocs veuen "inversemblant" . En tot cas, segons la també portaveu del Govern, "la Generalitat va demanar entrades per als compromisos" que mantenia, en tant que una de les institucions que s'hi va implicar, però sempre van rebre negatives.En primera instància, ha assegurat que se'n van demanar per compromisos de la secretaria d'Esports de la Generalitat i de la delegació del Govern de Tarragona i, després del primer "no", es va fer un segon intent des de les federacions esportives i els clubs catalans. "Se'ns va dir que no hi havia cap marge de maniobra, que no hi havia espais", ha relatat Artadi, que ha insistit en la sorpresa: "Ens sobta que es digués que estava ple quan evidentment no era el cas".

