El presumpte autor d'una violació per Sant Joan a Palamós entra en un centre de menors

Un dels dos joves acusats de la violació d'una menor de 15 anys a Palamós (Baix Empordà) durant la revetlla de Sant Joan entrarà en un centre de menors, segons ha avançat La Vanguardia a partir de fonts de la Fiscalia de Menors. Es tracta del suposat autor material de la violació. L'altre noi que l'acompanyava -i que també va ser detingut- quedarà en llibertat sota la tutela dels seus pares a l'espera que el TSJC i la Fiscalia prenguin una decisió.Segons el mateix mitjà, aquesta segona persona no va participar en la violació però tampoc no va fer res per impedir-la.La de Palamós és una de les quatre agressions sexuals que es van denunciar durant la revetlla arreu de Catalunya. Les altres tres es van produir a Barcelona ciutat, concretament als districtes de Sants, Ciutat Vella i a l'Eixample. El conseller d'Interior, Miquel Buch, va donar les dades durant el balanç de les incidències de Sant Joan i va voler puntualitzar que episodis ocorreguts en festes com el Sant Fermí de 2017 "fan que possibles agressors es repensin actuar i que la ciutadania estigui més atenta i emetent".Alhora, Buch ha explicat que cada cop hi ha més denúncies per situacions d'aquesta tipologia: "El que fa uns anys ens semblava que era tolerable ara som els primers en denunciar-ho perquè va canviant el comportament ciutadà", ha comentat el conseller, que ha remarcat que ara hi ha "rebuig social". En aquesta línia ha recordat que la tendència és que aquesta mena d'agressions s'incrementin durant l'estiu.

