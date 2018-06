Torra restitueix Mascarell com a delegat del Govern a Madrid

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha optat per restituir Ferran Mascarell com a delegat del Govern a Madrid. Mascarell ja va ocupar aquesta responsabilitat en la legislatura passada i en els últims temps estava molt implicat en l'àmbit barceloní de les eleccions municipals de l'any vinent. De fet, liderava un moviment propi i tenia intenció de participar en les primàries organitzades per Jordi Graupera.Mascarell, alt càrrec amb el PSC a l'ajuntament de la capital catalana, va ser reclutat per Artur Mas com a conseller de Cultura. Amb l'arribada de Carles Puigdemont a la Generalitat va ser enviat com a delegat a Madrid.La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha destacat que el dirigent sobiranista es pot convertir en una peça "imprescindible" per fer costat a l'executiu des de Madrid, on s'ha obert una nova etapa gràcies a l'arribada de Pedro Sánchez a la Moncloa.

