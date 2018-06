El Govern confirma el nomenament de Pau Villòria com a comissionat del 155

Pau Villòria serà l'encarregat d'avaluar els efectes del 155 en l'administració catalana, segons ha confirmat aquest dimarts el consell executiu. El nomenament va ser avançat la setmana passada per NacióDigital . Formalment, el càrrec que tindrà serà el de comissionat per al Desplegament de l'Autogovern, una oficina de nova creació que dependrà del departament de Presidència. La seva principal tasca serà la de determinar el dany de la intervenció de l'autonomia dins de la Generalitat i preparar un pla per tornar al punt en el qual es trobava l'administració el 27 d'octubre del 2017. Villòria , amb una àmplia experiència en l'administració, ha estat la mà dreta de Sant Vila en els últims tres departaments que va liderar: primer a Territori, després a Cultura i finalment a Empresa i Coneixement.A llarg de les últimes han sonat noms com ara el d'Antoni Castellà -diputat de Demòcrates dins del grup parlamentari d'ERC- i el de Francesc Homs, exconseller de la Presidència i excap de files del PDECat al Congrés. El nom de Villòria ja formava part de les travesses per entrar al nucli dur de Palau un cop acabada la seva etapa com a secretari general d'Empresa.A banda de coordinar-se amb l'Institut d'Estudis d'Autogovern -liderat per Carles Viver i Pi-Sunyer, arquitecte de la desconnexió-, el comissionat té l'encàrrec de coordinar "la difusió i la promoció de la realitat catalana" i també la representació de la Generalitat a Madrid, segons va informar el Govern en la primera reunió ordinària . Aquest tipus de càrrecs poden assistir a les reunions del consell executiu si així ho determina Torra. En la segona legislatura d'Artur Mas es van establir dos comissionats: un sobre la Transició Nacional -en mans de Pi-Sunyer- i un sobre Transparència que tenia Núria Bassols al capdavant.

