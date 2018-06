Artadi preveu noves «mobilitzacions col·lectives» a l'estil de l'1-O però evita concretar terminis

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, s'ha referit aquest dimarts a les paraules que ha pronunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb les quals demanava "passar pàgina" de l'1-O. La portaveu de l'executiu ha confiat que Sánchez, amb les seves declaracions al costat d'Angela Merkel , "no estigui dient que s'oblidin de la violència exercida" per la policia espanyola, ni que els catalans "hagin d'abandonar el dret a l'autodeterminació". La dirigent de Junts per Catalunya (JxCat) ha recalcat que hi haurà "noves mobilitzacions col·lectives" com l'1-O -sense que hagin de ser un referèndum-, per bé que ha evitat concretar terminis i fulls de ruta.Sánchez ha reaccionat fa unes hores a unes paraules que va pronunciar ahir el president de la Generalitat, Quim Torra, en les quals deixava clar que apostava per "crear un altre 1-O que permetés fer efectiva la República. Artadi, en tot cas, ha indicat que Torra no es referia necessàriament "a un referèndum d'autodeterminació organitzat per la Generalitat".Al mateix temps, però, la consellera de la Presidència sí que ha indicat que hi haurà "moments definitoris" per a la història del país. A l'octubre, ha indicat, es van prendre "decisions correctes", i ara hi haurà noves "finestres d'oportunitat", per bé que no les ha concretat. Tampoc ho va fer ahir el president de la Generalitat, que aquest juliol podria anunciar el full de ruta nacional de la legislatura en una conferència.Artadi ha apuntat que Torra no ha descartat la via unilateral, per bé que el líder de Podem, Pablo Iglesias, ha recalcat que aquest va ser un dels posicionaments que el president de la Generalitat va traslladar en la reunió que van mantenir ahir dilluns.

