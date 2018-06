​L'estigma redueix a la meitat les dones que el Projecte Home podria atendre per addiccions

Només un 15,8% de les persones ateses per Projecte Home són dones, tot i que l'entitat estima que aquesta xifra podria arribar al duplicar-se –situant-se entre el 25% i el 30%-, si es tenen en compte les dades d'atenció d'adolescents on la presència de dones està menys estigmatitzada. Són dades que ha fet públiques l'ONG aquest dimarts que ha demanat feminitzar els recursos per ajudar les dones amb addiccions, un fenomen ''invisibilitzat''."Segueix existint un estigma més gran en les dones que els impedeix demanar ajuda", ha explicat aquest dimarts en roda de premsa el director de l'entitat, Oriol Esculies. Segons ell, les dones consumeixen més substàncies acceptades com l'alcohol i els psicofàrmacs de forma més continuada i quan arriben al tractament ho fan ''poques dones, més tard i amb problemes cronificats''. La memòria de l'entitat també alerta del repunt en el consum de cocaïna. El 53% dels adults atesos per l'entitat són addictes a la cocaïna i les dades situen Catalunya com la comunitat autònoma amb més consum.Pels responsables del Projecte Home, la pressió social sobre les dones, les càrregues familiars, les limitacions econòmiques i el fet que consumeixin més drogues acceptades socialment construeix una barrera per a les dones, a l'hora de sol·licitar ajuda. Esculies destaca que en aquests casos, les dones acudeixen més tard a qualsevol centre d'atenció, de manera que quan ho fan, el problema fa més temps que persisteix i per tant, és més complex sortir-ne.En general, Esculies ha recordat que les dones tenen un pitjor estat de salut i que presenten, en un 48% dels casos, trastorns mentals, enfront del 30% que també pateixen els homes. En el cas del VIH, el percentatge de dones seropositives és el doble que la d'homes i l'entitat ho atribueix a la ''deixadesa'' i al ''no preocupar-se'' per elles mateixes. També recorda que moltes dones addictes a diferents substàncies exerceixen la prostitució i si no es prenen precaucions, són molt més vulnerables a qualsevol malaltia de transmissió sexual.La prevalença d'abusos emocionals, físics i sexuals també és molt més alta entre les dones. Fins a un 68,7% de dones ateses per l'entitat reconeix abusos emocionals (menter que només ho fa un 45,6%. L'abús físic arriba al 48.8%, davant el 22,7% dels homes, mentre que l'abús sexual és present en 1 de cada quatre dones (un 26,7%) ,mentre que en els homes és pràcticament insignificant, amb només un 4%. Esculies creu que aquest és un factor que ''pesa molt'' per a futures addicions i que dona una situació ''d'indefensió'' que condiciona la trajectòria vital de la persona.A més, les dones ateses per l'entitat també presenten una pitjor situació econòmica que condiciona una pitjor salut i una pitjor atenció per a la seva cura. Per aquest motiu, l'entitat demana ''feminitzar'' els recursos i els tractaments i dotar de places als centres que responguin a les necessitats de les dones i per tant, amb una ''visió de gènere''. Ha posat d'exemple les dones amb fills que s'han de tractar, que a més de tot l'estigma que pateixen, temem per poder perdre la custòdia dels fills si reconeixen una addicció. Per Esculies seria important disposar d'espais on les dones poguessin ser tractades sense renunciar a la cura dels fills, un recurs que pel director de Projecte Home, actualment no existeix.El consum d'alcohol com a substància principal és més alt en dones que en homes i sobretot es tracta d'un consum en solitari, a casa, lluny dels entorns socials, com si que fan els homes. A més, les dones acaben consumint també més psicofàrmacs que no fa més que agreujar la situació.N'és un exemple l'Encarna, una dona de 60 anys que des de fa més de dos anys feia un consum abusiu d'alcohol a casa seva. Quan se'n va adonar li va costar demanar ajuda i el nom de Projecte Home li va provocar reticències però finalment es va decidir a iniciar al tractament. Ara ja fa sis mesos i en fa un balanç molt bo. Destaca que pel fet de ser dona sembla que ''has de ser més forta'' i ''que tot ja ens passarà'' però recomana a totes les qui es trobin en la situació de fer el pas. Reconeix que el seu entorn li ha notat el canvi, els fills i la psiquiatra, en només tres mesos de tractament.Per una situació semblant hi va passar també una altra Encarna. Després de tota una vida consumint cocaïna, alcohol i heroïna, va decidir posar-se en mans d'especialistes als 53 anys, i actualment ja no consumeix res. Per això envia un missatge d'optimisme a totes les dones per sumar-se al Projecte Home perquè ''podem''. Reconeix que costa ''perquè res no és gratis'' però recalca que sortir-ne és ''molt bonic'' i recuperar una vida ''més bonic, encara'' perquè les drogues t'amaguen les emocions. Per això conclou que ''cal ser valents i viure la vida, que és molt bonica, i sense consumir, preciosa''.El Projecte Home també ha xifrat en un 53,4% els casos d'adults en què la cocaïna és la substància principal de consum, enfront del 45,7% del 2016. Així, es confirma la tendència a l'alça d'una droga que segons Esculies cal ''no banalitzar''. La recuperació econòmica és un dels factors que pot haver influït en aquest increment del consum. Des del Projecte Home defensen la hipòtesi que la cocaïna ''casa més'' en entorns de més activitat econòmica, més cosmopolita i per la idiosincràsia de Catalunya, Barcelona té aquesta major activitat que acaba descobrint una ''cara fosca''. Catalunya se situa com la primera comunitat autònoma, per sobre de Madrid, amb un 40.4%, i de la mitjana espanyola, del 34,4%, pel que fa a consum i de fet, Barcelona és la primera ciutat europea, seguida de Londres, amb més restes de cocaïna en aigües residuals.La memòria del Projecte Home situa el consum d'heroïna estable però a nivells baixos del 5.7%. De moment, l'entitat no ha observat un creixement de la demanda tot i que el fenomen dels narcopisos a ciutats com Barcelona hagi fet aflorar el consum d'heroïna.Els responsables del Projecte Home situen el cànnabis com a principal substància consumida pels més joves, en un 71,8% dels casos, seguit per la cocaïna, en un percentatge molt més baix de l'11,3% i per l'alcohol, del 9.9%. L'alcohol i el tabac però, acompanyen gairebé sempre la substància principal. Els joves amb abús a les TIC i ludopaties se situen en el 4,3%, i tot i ser un percentatge minoritari, Projecte Home el veu creixent i alerten que els nois i les noies que arriben a l'entitat per abús de drogues també presenten problemes amb les TIC.

