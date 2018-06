El PP insta els socialistes a «preservar la unitat» dels partits constitucionalistes

El PP ha fet una crida al PSC i al PSOE a "preservar la unitat de les forces polítiques constitucionalistes". El portaveu dels populars al Parlament, Alejandro Fernández, ha advertit els socialistes que l’independentisme "no té cap voluntat de rectificar la via unilateral" i que això s’ha fet evident quan el president de la Generalitat, Quim Torra, ha expressat que vol fer un "nou 1-O" i quan s’ha nomenat l’exconsellera Meritxell Serret delegada del Govern a Brussel·les."La unitat és el tresor més gran que hem tingut durant el procés separatista", ha dit Fernández, que ha insistit als socialistes que no repeteixin l'"estratègia de Zapatero" d’aïllar partits constitucionalistes i "tancar acords" amb l’independentisme. Els populars demanen que no es facin "promeses impossibles" que només impliquen més "benzina emocional" per al procés. En concret, ha precisat que no s’ha de tornar a repetir "fórmules fracassades" com la del debat estatutari o plantejar una reforma constitucional sense haver-la consensuat abans amb altres partits.El portaveu del PP ha instat els socialistes a recuperar "l’esperit del 6 i 7 de setembre", el ple en el qual Junts pel Sí i la CUP van aprovar les lleis de desconnexió malgrat l’oposició de tota la resta de grups. "Aquell dia el procés separatista va perdre", ha sentenciat. Ha posat com a exemple d’acció conjunta l’aplicació del 155, que ha reivindicat que el govern de Rajoy no el va aprovar fins que el va tenir consensuat amb el PSOE i Ciutadans.Una de les polèmiques de la reunió de la mesa i de la junta de portaveus d'aquest dimarts ha estat l'admissió a tràmit d'una moció de la CUP que fa referència a la declaració del 9-N. Els populars presentaran una petició de reconsideració tot recordant que la declaració va ser suspesa pel Tribunal Constitucional i que no es pot "instar el Govern a cometre una il·legalitat".

