Serrat defensa la llibertat dels presos: «Afavoriria la convivència»

El cantant Joan Manuel Serrat reclama l'alliberament dels presos polítics. "Personalment no soc independentista, tothom ho sap, ni porto llaç groc. Però la posada en llibertat d'aquests presos seria un gest de responsabilitat política que afavoriria la convivència a Catalunya", ha afirmat en declaracions a El País , en una entrevista en què comenta la visita que va fer la setmana passada a Oriol Junqueras i Raül Romeva , a Estremera.Segons Serrat, la visita es va fer perquè li ho va demanar Romeva, a qui coneix des que va néixer, ja que va estudiar amb el seu pare, van fer la mili junts i van "formar un grup fa 50 anys". "Hi vaig anar perquè el Raül m'ho va demanar, així de senzill", explica, i confia que s'avanci cap a mesures cap als presos, gràcies a "un canvi de govern sense els lligams ni les rocositats que ho han llastrat tot anteriorment".Romeva, de fet, està "confiat que es dugui a terme el seu acostament a presons catalanes", afirma, i lamenta la situació: "Aquests llocs sempre són estremidors. La privació de llibertat és un càstig terrible. Estar 100 dies sense poder abraçar els teus fills, no l'hi desitjo a ningú".En tot cas, el músic segueix sent crític amb el procés i opina que "Catalunya està dividida en dues meitats que no es veuen, no es parlen, no s'escolten i, per tant, no s'entenen", tot i que distingeix entre sobiranisme i processisme: "El primer em sembla legítim. No ho comparteixo, però és una opció. El segon és una altra cosa, plena de manipulació, tergiversació, mentides i promeses incomplertes". Desitja, però, que "l'independentisme deixi de ser aquest eix sobre el qual gira tot i pel qual es viu cada dia. Es pot ser català sense ser independentista".

