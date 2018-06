Els fets de Stonewall, l'origen del Dia de l'Orgull

Aquest dijous se celebra arreu del món el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI, més conegut com el Dia de l’Orgull Gai. Les principals ciutats commemoraran aquest dia, que vol reivindicar els drets del col·lectiu LGTBI i la llibertat sexual. Però, per què és celebra el dia de l’Orgull? Què es commemora? L’origen el trobem als Estats Units, concretament a Stonewall, Nova York, el 28 de juny de 1969. Aquella dia van tenir lloc els coneguts com a disturbis de Stonewall, unes manifestacions espontànies en protesta contra una operació policial que havia tingut lloc de matinada en un bar anomenat Stonewall Inn, al barri de Greenwich Village.Als Estats Units, l’homosexualitat era il·legal en la immensa majoria dels estats i les batudes en bars freqüentats per gais eren habituals, però la resposta en el cas de Stonewall va ser diferent. La majoria dels clients van oposar-se a ser arrestats per la policia i tot plegat va donar lloc a protestes i aldarulls que van durar dies. La indignació venia de lluny, de molts anys de discriminació cap als homosexuals des de totes les institucions de l’estat.Aquell 28 de juny la comunitat LGTBI va dir prou i els fets de Stonewall van suposar l’inici de la lluita per la igualtat de drets del col·lectiu, que any rere any es reivindiquen per tot el món. Les primeres manifestacions de l’orgull gai van ser les de Nova York i Los Ángeles, per recordar els fets de Stonewall, i des d’aleshores les marxes s’han anat estenent per tot el món per exigir la igualtat de drets del col·lectiu LGTBI.L’any 1969 Espanya es trobava encara sota la dictadura franquista i no va ser fins el 1977, ja mort el dictador i en plena transició, que Barcelona va celebrar la primera marxa de l’orgull gai a la Rambla. Commemorava els fets de Stonewall i va mobilitzar gais, lesbianes i trans, entre moltes més persones joves, llibertàries, feministes o solidàries amb la causa. La de Barcelona va ser la primera manifestació per l’orgull a l’estat espanyol, una fita història en la lluita per la llibertat sexual i de gènere. Un any després s’hi va afegir Madrid i d’altres ciutats com Sevilla o Bilbao.Barcelona, però, ha estat sempre a l’avantguarda de la defensa dels drets. Tal com recordava l’Ajuntament de Barcelona amb motiu dels 40 anys d'aquella primera manifestació , la capital catalana estava molt connectada amb els moviments internacionals LGTBI i l’any 1970, encara en ple franquisme, es va crear el Moviment Espanyol d’Alliberament Homosexual (MELH), que assumia que el moviment d’alliberament sexual no era aliè a la resta de lluites socials. Del MELH en va néixer el FAGC (Front d’Alliberament Gai de Catalunya) cinc anys més tard, i es va convertir en un del grups més combatius en la lluita pels drets LGTBI.Enguany, a la capital catalana, la Comissió Unitària 28 de Juny ha organitzat diversos actes i una manifestació al centre de la ciutat per defensar els drets de la comunitat LGTB sota el lema "Aturem l’odi i la LGTBIfòbia". L’acte central serà al Palau de la Virreina i se centrarà en els delictes d’odi. La manifestació es farà dissabte i coincidirà amb el Pride Barcelona, que durà per lema "All my loving. Vine a celebrar la diversitat", i anirà dedicat a les persones LGTBI refugiades.

