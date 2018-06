La jutge arxiva la denúncia per un delicte d'odi contra una professora de Berga

El Jutjat d'Instrucció número 2 de Berga ha arxivat provisionalment la denúncia contra la professora veïna de Berga acusada d'un presumpte delicte d'odi. La denúncia interposada era la d'una exalumna d'aquesta professora per suposadament haver-la increpat amb insults com "feixista" o "nazi" mentre es trobava amb una amiga a la terrassa d'un bar el migdia del 3 d'octubre, jornada d'aturada general. La Fiscalia considerava també que la berguedana va increpar la propietària del bar, per tenir-lo obert. L'advocada de la professora i membre d'Alerta Solidària, Eva Pous, ha explicat que el cas "s'ha arxivat sota sobreseïment lliure perquè la jutgessa ha considerat que no quedaven acreditats els fets, però que en cas d'haver-se produït, tampoc eren constitutius de delicte". Les acusacions tenen un termini de cinc dies per presentar un recurs a l'Audiència de Barcelona.Pous ha detallat que "l'acusació particular va presentar recurs de reforma subsidiària d'apel·lació i el ministeri fiscal s'hi va adherir, però ahir justament la jutgessa del jutjat número 2 de Berga ens va ratificar la seva resolució". L'advocada ha comentat que ara "caldrà veure si acusació i Fiscalia formalitzen o no el recurs d'apel·lació". Tanmateix, la defensa entén que el sobreseïment del cas "és l'única opció que hi havia".Per Neus Pous, "els delictes d'odi són una cosa que malauradament s'està posant molt de moda: el fiscal en cap de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, ha agafat una línia jurídicament dubtosa entorn als fonaments d'aquest tipus de delicte i als agreujants de motivació ideològica", ha dit.En aquest sentit, l'advocada ha recordat que "justament al mes de novembre es va jutjar a sis companyes antifeixistes, aplicant precisament aquests agreujants, quan estan pensats precisament per protegir les minories i no a l'extrema dreta". Pous ha afegit que "entorn a tot el tema del procés, s'ha agafat una deriva per protegir cossos de seguretat", i ha destacat que "diferents organismes internacionals han apuntat que, en cap cas, aquests poden ser beneficiaris d'una protecció externa, perquè no estan en una posició de vulnerabilitat".Pous ha dit que en el cas de la professora de Berga "no estem en un cas de motivació ideològica, i de cap manera estaríem davant d'un delicte d'odi; que és una mica la categoria jurídica en la qual s'està navegant per intentar fer un escarni a aquelles persones que s'expressen lliurement".

