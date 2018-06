​Colau dilata la negociació per licitar el contracte més gran de l'Ajuntament

El contracte de la neteja i la recollida d'escombraries és, amb diferència, el que suposa un import més elevat per a l'Ajuntament de Barcelona. El govern d'Ada Colau volia aprovar en el ple de l'abril els plecs per treure'l a concurs. La nova contracta hauria d'entrar en vigor l'1 de novembre del 2019 i suposa un import de 2.456 milions d'euros a repartir durant vuit anys , o sigui 307 milions anuals. No obstant això, el govern encara segueix en negociacions amb l'oposició i tampoc el portarà a votació en el ple d'aquest juny, que se celebra aquest divendres.L'aprovació del contracte no figura a l'ordre del dia i res fa pensar que s'hi inclourà, segons han explicat afonts de diversos grups municipals. A l'abril sí que el contracte figurava a l'ordre del dia del ple, però l'oposició va forçar la retirada demanant més temps . El Grup Demòcrata –la marca del PDECat a l'Ajuntament- va reclamar llavors dos mesos per negociar, però aquest termini es veurà superat. Aquesta formació va recordar que el contracte suposa fins al 10% del pressupost municipal i que s'estén un mínim de dos mandats , per la qual cosa va considerar que calien "consensos amplis i màxim suport" per aprovar-lo. El govern de Colau ha decidit no municipalitzar el servei de neteja . La principal novetat del nou contracte és que es canviaran tots els contenidors que incorporin sensors per fer-los intel·ligents, amb una doble finalitat: controlar-los contínuament i determinar quan estan plens, i premiar els barcelonins que separin bé la brossa i utilitzin cada contenidor com toca amb bonificacions de la taxa d'escombraries. Malgrat això, l'oposició considera que en el contracte no es garanteix com es posarà en marxa aquesta voluntat de crear una nova fiscalitat basada en la tributació per generació de residus.A l'abril només el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy (Demòcrates), va indicar que no hi veia pegues d'entrada, mentre que ERC anava a votar-hi en contra i Ciutadans es debatia entre l'abstenció i el "no". L'estocada final a les possibilitats que el contracte prosperés llavors va venir del partit amb més regidors de l'oposició, el PDECat, el qual va manifestar que no hi podia donar un vot favorable. El PSC també va demanar més temps per negociar, i els republicans consideraven que les converses no havien avançat prou per donar-hi suport.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)